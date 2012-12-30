دکتر جهانشیر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت بودجه‌ دانشگاه کردستان همانند دیگر دانشگاه‌ها است و مشکل بودجه یک مشکل کشوری است.

وی ادامه داد: تا کنون تنها 5 درصد از بودجه عمرانی دانشگاه اختصاص یافته و درمورد بودجه جاری هم قرار است تا پایان سال 70 درصد اختصاص یابد که ما امیدوارم که 90 درصد بودجه جاری اختصاص یابد که با کسری حقوق مواجه نشویم.

رئیس دانشگاه کردستان تصریح کرد: دانشگاه در نظر دارد برای پر کردن خلاءهای موجود از کمبود بودجه، درآمدهای اختصاصی دانشگاه را تقویت کرده و در زمینه کمک های مردمی به دانشگاه، فرهنگ سازی لازم را انجام داده و از کمک های مردمی بهره گیرد.