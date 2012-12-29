نهم دی ماه نقطه عطفی در تاریخ ملت بزرگ و انقلابی ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا ریگی ظهر شنبه در همایش گرامیداشت حماسه 9 دی در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: این روز بزرگ برای همیشه در تاریخ سراسر افتخار ملت مسلمان و حق طلب ایران ماندگار و چشم طمع دشمنان را کور کرد.

وی گفت: بدخواهان و دشمنان نظام و انقلاب اسلامی که تاب تحمل پیشرفت ملت ایران را نداشتند با به وجود آوردن فتنه سال 88 به بهانه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به دنبال وارد کردن خدشه به مسیر ترقی خواه انقلاب اسلامی بودند.

وی افزود: ولی مردم آگاه و بیدار ایران اسلامی بنا به تعبیر مقام معظم رهبری به شکل خودجوش و بدون اینکه کسی از آنها بخواهد و صرفا با احساس مسئولیت و دین نسبت به انقلاب اسلامی وارد صحنه شدند و بر حمایت قاطع خویش از نظام اسلامی و تبعیت از مقام معظم رهبری و برائت از فتنه گران تاکید کردند.

فرماندار سرباز از 9 دی ماه به عنوان روز تولد دوباره انقلاب اسلامی یاد کرد و بیان داشت: تا زمانی که فرهنگ عاشورایی و عشق به امام حسین و ائمه اطهار در این کشور حاکم است، دشمنان قادر نخواهند بود کوچکترین خللی در حرکت ملت وارد نمایند.

وی گفت: فتنه گران و زخم خوردگان حماسه 9 دی هنوز هم مترصد فرصت هستند تا از این مردم انقلابی انتقام بگیرند به همین دلیل باید هوشیار بود و با شرکت پرشور و باشکوه در انتخابات آینده ریاست جمهوری دست آنها و اربابان غربی و صهیونیستی شان را برای همیشه از این آب و خاک قطع کرد.

مولوی عبدالخالق رئیسی از علمای اهل سنت سرباز نیز در این همایش بر حمایت قاطع مردم این شهرستان از نظام اسلامی و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری تاکید و از همگان خواست در سایه وحدت و همدلی مانع از تحقق اهداف شوم دشمنان ایران اسلامی شوند.