معاون استاندار هرمزگان در اعتراض به سخنان صفارهرندی مراسم را ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سالروز حماسه 9 دی پیش از ظهر شنبه با حضور اقشار مختلف مردم بندرعباس در میدان انقلاب بندرعباس برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، بیانیه گرامیداشت سالروز حماسه 9 دی قرائت و سپس سخنران ویژه مراسم محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی به سخنرانی پرداخت.

در این مراسم تعدادی از مسئولان استان هرمزگان از جمله گل محمد بامری معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان نیز حضور داشتند که بامری در میانه سخنرانی صفارهرندی به نشانه اعتراض به بخشی از این سخنان، مراسم را ترک کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان نسبت به انتقادات صفارهرندی از دولت و خائنانه خواندن برخی عزل و نصبها و برخی حرفهای مسئولان دولتی معترض بود و به همین علت جلسه سخنرانی را ترک کرد.

این مراسم پس از سخنان صفارهرندی با مدیحه سرایی و سینه زنی به مناسبت ماه صفر پایان یافت.