حمل خودرو در حضور مالک تخلف است/ شهروندان با 197 تماس بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ذاکریان با بیان اینکه شهروندان قمی از نحوه برخورد راننده‌های جرثقیل، نسبت به حمل خودرو‌های پارک شده در محل غیر قانونی شکایت داشته‌اند اظهار داشت: طبق تبصره دو ماده 13 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که مصوبه مجلس شورای اسلامی است، در تمام موارد اگر قبل یا در حین حمل خودرو، مالک وسیله نقلیه در محل حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو کند ماموران مکلف هستند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل دهند.



وی افزود: در هنگام حمل خودرو، مأمور راهنمایی و رانندگی باید همراه ماشین جرثقیل حضور داشته باشد و اگر راننده جرثقیل بدون حضور مأمور و خودسرانه اقدام به جابجایی خودرو کند، سرقت خودرو تلقی شده و مالکان خودرو می‌توانند از وی به مراجع قانونی شکایت کنند.



مأمورین حمل خودرو موظف به رعایت شرایط قانونی هستند



رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شورای شهر قم با بیان اینکه توقف خودرو در محل‌های مشخص ‌شده اقدامی غیرقانونی است گفت: از شهروندان تقاضا داریم به هیچ عنوان در مکان‌هایی که تابلوی «توقف مطلقا ممنوع» و «حمل با جرثقیل» نصب شده است توقف نکنند زیرا احتمال حمل خودرو‌ی آنها زیاد است.



ذاکریان ادامه داد: مأمورین حمل خودرو موظف به رعایت شرایط قانونی هستند که در صورت زیر پا گذاشتن این موارد با مأمور مربوطه و شرکت حمل‌کننده خودرو برخورد می‌شود.



وی افزود: اگر در حین حمل خودرو به پارکینگ، خسارتی به وسیله نقلیه وارد شود شرکت حمل‌کننده خودرو مکلف به پرداخت خسارت است.



رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شورای شهر قم با تأکید بر اینکه حمل خودرو در حضور مالک آن غیرقانونی است تصریح کرد: در این زمینه جلسه‌ای در شورای راهنمایی و رانندگی برگزار شد و از این پس شهروندان می‌توانند با شماره 197 تماس بگیرند تا به اعتراضات آنها در مورد حمل خودرو رسیدگی شود.

