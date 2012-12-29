هم اندیشی خبرنگاران شهریاری/ توقعات مادی خبرنگاران از ذهن مدیران حذف شود

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف افزایش اتحاد و انسجام بین اصحاب رسانه و خبرنگاران و روزنامه نگاران شهرستان شهریار، نشست هم اندیشی با حضور سرپرستان خبرگزاریها، روزنامه ها و هفته نامه ها برگزار شد.

در این نشست سرپرست و خبرنگاران خبرگزاری های مهر، ایرنا، ایکنا، پانا، خبرشهریار و روزنامه همشهری، هفته نامه نوین، هفته نامه پیام و روزنامه زمان، روزنامه جهان اقتصاد، کائنات، هفته نامه عصر اقتصاد و ... حضور داشتند.

جایگاه خبرنگاران در ادارات حفظ شود



در این نشست خبرنگار خبرگزاری ایرنا با اشاره به رسالت خطیر خبرنگاران و روزنامه نگاران اظهار داشت: باید جایگاه خبرنگاران در ادارات و سازمانها مورد احترام قرار گیرد.

محمدعلی مرادی ادامه داد: باید شان و جایگاه خبرنگاران و رسانه ها در شهرستان شهریار حفظ شود که این مهم نیازمند همدلی و همکاری اصحاب رسانه است.

وی با اشاره به فعالیتهای شهید صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: باید عزم جدی این شهید در اطلاع رسانی و رسالت خطیر برای دیگر خبرنگاران الگو قرار گیرد.

جایگاه خبر و خبرنگاری در شهریار کمرنگ شده است



همچنین در این نشست مدیر سایت خبرشهریار گفت: در حال حاضر جایگاه خبر و خبرنگاری در شهریار گم و به چالش کشیده شده است.

عیسی وحدت جوان ادامه داد: باید مسئولان ادارات به جایگاه خبرنگاران به صورت کامل اشراف داشته باشند و احترام آنها را نگه دارند.

توقعات مادی خبرنگاران از ذهن مدیران حذف شود



نماینده روزنامه همشهری نیز در این نشست گفت: اتحاد و همدلی خبرنگاران از مهم ترین مسائلی است که باید در این شهرستان بین اصحاب رسانه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

غلامرضا جباری افزود: باید این ذهنیت که خبرنگاران تنها به دنبال مادیات هستند، از ذهن مدیران و مسئولان حذف شود چرا که خبرنگاران رسالتی خطیر و مهمی در راستای انعکاس اخبار و رویدادها در حوزه های مختلف دارند.

لزوم تامین امنیت خبرنگاران در شهریار



همچنین در ادامه این نشست نماینده خبرگزاری مهر در غرب استان تهران با اشاره به رسالت خطیر خبرنگاران و روزنامه نگاران در جامعه امروزی اظهار داشت.

مهشید رضایی با تاکید بر لزوم تامین امنیت خبرنگاران در شهرستان شهریار، خواستار توجه مسئولان و مدیران به این مهم شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر خبرنگاران نقش خطیر و رسالت مهمی در انعکاس رویدادها و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در جامعه دارند و می توانند بسیاری از تنش ها را با انعکاس دقیق و به موقع اخبار خود خنثی کنند.

در ادامه این نشست خبرنگاران به بیان مشکلات صنفی خود پرداختند و خواستار افزایش حمایت مسئولان از این قشر تاثیرگزار در شهرستان شهریار شدند.