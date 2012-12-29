تلفیق علم و دانش بومی در توسعه کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اورانی ظهر شنبه در جلسه شورای عمومی کارکنان جهاد کشاورزی گناباد اظهار داشت: با توجه به نام گذاری سالها توسط مقام معظم رهبری، بویژه از سال 88 به بعد وجه اقتصادی داشته باید تلاش کنیم و این راهبردها را به سیاستها و برنامه ریزی ها و دستورالعملهای اجرایی تبدیل کنیم، نه اینکه صرفا آن را در تهیه بنر و سر تیتر نامه های اداری خلاصه کنیم.

وی افزود: ما باید در بخش کشاورزی، کارشناسی فنی و نظارت خودمان را قوی کنیم و امید به مدلهای وارداتی در بخش کشاورزی نداشته باشیم.

اورانی تلفیق علم و دانش بومی را در توسعه کشاورزی بسیار مهم دانست و گفت: قنات در ایرا ن سابقه 4 هزار ساله دارد و تا پایان جنگ تحمیلی لایروبی و احیا قنوات بر عهده خود مالکین بود ولی ما ان را وابسته به اعتبارات دولتی کردیم و یا اینکه مردم از کودهای دامی برای مزارع و باغات استفاده می کردند ولی ما کودهای شیمیایی را جایگزین ان کردیم چون ارزیابی و موفقیت من مدیر یا مسول منوط به آوردن اعتبار بیشتر بود.

وی انتقاد کرد: مشارکت مردم را در اجرای پروژه ها بدون آینده نگری حذف کردیم و امروز مجبوریم که با یک نگاه دوباره و باز مهندسی به اقدامات خود داشته باشیم.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: در اجرای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اقتصاد مقاومتی، برنامه کشاورزی مقاومتی توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تهیه شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبات ستاد هر یک از معاونتها در یک یا سه محصول مهم و استرتزیک و دارای مزیت نسبی با استفاده از ظرفیتهای مشارکت مردم و تشکلها صنفی و شبکه های ترویجی بدون اتکا به اعتبارات دولتی و مدیریت های شهرستانهای تابعه استان نیز بسته های اجرایی این طرحها را تهیه و پس از تصویب عملیاتی کنیم.

اورانی بیان داشت: در این برنامه هدف این است که همه مدیران و کارشناسان سازمان و شهرستانها آستین همت بالا زده و مثل جهادسازندگی و با بهره گیری از تمام امکانات موجود با عزیمت به مزارع و دامداری ها ضمن انتقال دانش روز و بهره گیری از دانش بومی آنها، بین صاحبان مزارع و واحدهای تولیدی برتر و دیگر واحدها ایجاد ارتباط کرد.

اورانی افزود: با برگزاری کارگاههای آموزشی می توانیم در خود مزارع و واحدهای تولیدی توان تولید و مدیریت مزارع را ارتقاء دهیم.