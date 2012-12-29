کلاهبرداران یک هزار و 210 میلیارد ریالی در زنجان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا صالحی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با رصد شبکه های ماهواره ای اینترنتی توسط پلیس فتا متوجه برگزاری مسابقه پیامکی شدیم، افزود: این افراد با نیت شوم، پیامک هایی با نام ایرانسل و همراه اول به مشترکین مختلف ارسال و آنها خبر از برنده شدن در این مسابقه را می دادند.

وی با اشاره به نحوه کلاهبرداری این افراد ادامه داد: کلاهبرداران با سوء استفاده از سادگی عده‌ای اقدام به ارسال مسابقه پیامکی کرده و پس از مدتی ادعا می‌کردند که فرد برنده جایزه شده است که می‌تواند وجهی را که برنده شده با پرداخت 25 الی 30 هزار تومان دریافت کند.

صالحی افزود: ماموران پلیس فتا استان پس از آگاهی از این موضوع پرونده را در دستور کار قرا داده و پس از ردیابی این افراد موفق به کشف شش حساب بانکی متعلق به کلاهبرداران شدند که در دو حساب مبلغی بالغ بر 121 میلیارد تومان موجود بود.

فرمانده انتظامی استان زنجان به رصد پلیس فتا درفضای سایبری (شبکه های ماهواره ای و اینترنتی) اشاره کرد و گفت: پلیس فتا متوجه برگزاری مسابقه پیامکی شد که این افراد با نیت کلاهبرداری پیامک هایی با نام ایرانسل و همراه اول به مشترکین مختلف ارسال و آنها را از برنده شدن در این مسابقه با خبر می کردند ودر این راستا متن پیامک حاوی اطلاعاتی در مورد ارزش جایزه به میزان پنج میلیون ریال، واریز هزینه پستی ارسال آن به شماره حساب اعلام شده بود.

صالحی گفت: این افراد در طول چند ماه سودجویی موفق به کلاهبرداری هزار و 210 میلیارد ریالی از مردم استان شدند و در این راستا شماره حساب هایی که مبلغ هزینه پستی واریز می شد کشف شد.

صالحی یاد آور شد: این هزینه ها به شش شماره حساب واریز می شد که پس از پیگیری های صورت گرفته توسط پلیس فتا صاحبان شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در این راستا یک یک نفر از افراد کلاهبردار دستگیر و پس ازاعترافات این متهم نفر دوم در استان کرج دستگیر شد .

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: در این کلاهبرداری از هزار و 200 نفرهزینه دریافت شده و تعداد افرادی که از آنان سودجویی و کلاهبرداری صورت گرفته است را نزدیک به چهار میلیون نفر برشمرد.

صالحی تصریح کرد: سایر اعضای این باند و شماره حساب ها در رصد اطلاعاتی پلیس فتا است و پیگیری های لازم برای دستگیری کلاهبردان دیگر هم در دستور کار است .

وی افزود: مردم زنجان باید آگاهی لازم را داشته باشند و فریب پیامک های جعلی را نخورند و در صورت دریافت چنین پیامک هایی به سرعت با پلیس مشورت کنند.

فرمانده انتظامی استان زنجان یادآورشد: این افراد با نیت شوم، پیامک هایی با نام ایرانسل و همراه اول به مشترکین مختلف ارسال و آنها خبر از برنده شدن در این مسابقه را می دادند.

صالحی افزود: متن پیامک حاوی اطلاعاتی در مورد ارزش جایزه به میزان پنج میلیون ریال، و لزوم واریز هزینه پستی ارسال آن به شماره حساب اعلام شده بود.

