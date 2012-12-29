به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان پیش از ظهر امروز برای دیدار با صبای قم و با اتوبوس عازم قم شدند.

ذوبی‌ها ساعت 11 امروز در ورزشگاه ملت اصفهان گرد هم جمع شدند و پس از آن از طریق زمینی راهی قم شدند. بازیکنان ذوب‌آهن در هتل المپیک قم مستقر می‌شوند و برای بازی با صبای قم آماده می‌شوند.

ذوب‌آهن بدون محروم و مصدوم مقابل صبا

تیم ذوب‌آهن برای دیدار با صبای قم هیچ بازیکن غایبی ندارد و فرهاد کاظمی، سرمربی ذوب‌آهن می‌تواند از همه بازیکنان خود در این دیدار استفاه کند.

محسن بیاتی‌نیا و احسان پهلوان که پیش از این به دلیل عدم صدور کارت بازی خود نتوانسته بودند ذوب‌آهن را همراهی کنند، در بازی با صبا با صدور کارت بازی به میدان خواهند رفت.

ذوب‌آهن برای دیدار با صبای قم بازیکن مصدومی هم ندارد و هیچ یک از بازیکنان این تیم مشکلی برای بازی کردن در این مسابقه ندارند.

گفتنی است، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و صبای قم در چارچوب رقابت‌های هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 14 روز یکشنبه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود.

