تنها گرمخانه شرق پایتخت افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم مداحی شهردار منطقه 13 تهران با بیان این که با فرارسیدن فصل سرما ، مجتمع خدمات اجتماعی این منطقه با ظرفیت بیش از 300 نفر جهت اسکان افراد بی خانمان به طور شبانه روزی به بهره برداری رسید گفت: در این مجتمع علاوه بر تامین محل خواب، پوشاک و غذا ی افراد بی خانمان، خدمات بهداشتی درمانی از قبیل ویزیِت رایگان نیز ارائه می شود.

وی با بیان تاثیر گرمخانه در کاهش آسیب اجتماعی خاطرنشان کرد: با راه اندازی این گرمخانه ، محلی برای اسکان کارتن خواب های مناطق همجوار نیز فراهم شد.

مداحی اظهار داشت: این گرمخانه هزار متر مربع مساحت داشته و در چهار طبقه ساخته شده و حدودا 300 تختخواب دارد.

وی با اشاره به تجهیزات این گرمخانه تصریح کرد: این مجتمع به تلویزیون ، اتاق مشاوره و مددکاری و مرکز غربالگری برای شناسایی معتادان و تحویل آنها به کمپ ترک اعتیاد مجهز است.

شهردار منطقه 13 خاطرنشان کرد: افراد بی خانمان می توانند شب ها به این گرمخانه مراجعه کنند تا علاوه بر استفاده از فضای امن آن برای خواب، از شام و صبحانه هم بهره مند شوند.

این مرکز تنها گرمخانه شرق تهران است که برای اسکان کارتن خواب ها و بی خانمان ها در بزرگراه شهید دوران ، تقاطع بزرگراه شهید یاسینی راه اندازی شده است.