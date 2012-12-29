حماسه 9 دی در تاریخ انقلاب ایران ماندگار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر شنبه در نشست شورای اداری خراسان جنوبی بر تبیین تبلور 9 دی در جامعه تاکید کرد و افزود: حماسه 9دی موجب تولد دوباره انقلاب اسلامی و همبستگی عظیم ملی شد.

وی بیان داشت: تبیین درست خواسته های مردم و مواضع فتنه گران در کمک به دشمنان انقلاب اسلامی از خواسته های رهبری است که باید مورد توجه همه قرار گیرد

وی با بیان اینکه فتنه های دشمنان بسیار پیچیده، عمیق و گسترده است، تصریح کرد: فتنه ها تمام شدنی نیست و همانگونه که تجربه نشان داده این فتنه ها در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: حفظ وحدت و هوشیاری و تبیعت از ولایت فقیه تنها راه نجات از این فتنه ها است.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو در کشور بیان کرد: هرچه به زمان نزدیک می شویم سیاستگذاری و برنامه ریزی ما برای ارائه خدمت بهتر و بیشتر به مردم مورد توجه قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان تا آخرین لحظه کاری در راستای خدمت به مردم نباید کم کاری و یا غفلت کنند، بیان داشت: باید از بیان اختلافات بپرهیزیم چرا که هر کس به اختلافات بپردازد به فتنه کمک کرده است.

رشید ادامه داد: مردم با بصیرت ایران باری دیگر با پیروی از دستورات رهبری موجبات یاس و ناامیدی دشمنان فراهم می کنند.

وی در ادامه به سالروز هدفمندی یارانه ها در کشور اشاره کرد و افزود: مدیریت مصرف و صرفه جویی انرژی از مهمترین اهداف هدفمندی یارانه ها بوده است.

وی کاهش واردات و افزایش صادرات در کشور را از دیگر دستاوردهای این طرح بزرگ دانست و تصریح کرد: هدفمندی یارانه ها یکی از محورهای بزرگ طرح تحول اقتصادی بود که دشمنان سعی در ناکارآمد جلوه دادن آن هستند.

وی با اشاره به توطئه های اخیر دشمنان در قالب تحریم های اقتصادی بیان کرد: هدفمندسازی یارانه ها یک اقدام درست، جامع، پیش برنده و موفق در دنیاست.

استاندار خراسان جنوبی به اجرای طرح ارتقای سلامت کارکنان در استان اشاره کرد و افزود: این طرح .گاه علوم پزشکی بیرجند در حال اجرا است که باید از سوی مسئولان دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.