راه اندازی کلاس های هوشمند در 48درصد مدارس نظرآباد

سید ابراهیم کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: هم اکنون 25 هزار دانش آموز در مقاطع تحصیلی مختلف در قالب 860 کلاس درس در شهرستان مشغول به تحصیل هستند.



وی گفت: شهرستان نظرآباد 123مدرسه دارد که در 56 مدرسه 94 کلاس هوشمند ایجاد شده است.



کسائیان یادآور شد: در برنامه ریزی شورای آموزش و پرورش برای هر مدرسه یک کلاس هوشمند در نظر گرفته شده است.



فرماندار نظرآباد با اشاره به رتبه نخست استان البرز در موضوع هوشمندسازی مدارس، ابراز امیدواری کرد به زودی تمام مدارس این شهرستان مجهز به کلاس های هوشمند شوند.



کسائیان با اشاره به ایجاد اقتصاد پایدار و کمک به برنامه های جانبی آموزش در مدارس گفت: در 20 درصد از فضاهای مازاد آموزشی که در موقعیت کنار خیابان قرار دارند طرح تجاری سازی اجرا می شود.



رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد گفت: با احداث فضای تجاری و مدیریت صحیح می توان بخشی از هزینه های جانبی مدارس را پوشش داد.