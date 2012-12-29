مانع افزایش مالیات طبقه متوسط خواهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو ای بی سی، باراک اوباما در سخنرانی هفتگی خود گفت: من خواهان محافظت از طبقه متوسط در برابر افزایش مالیات ها هستم.

وی افزود: رهبران کنگره در تلاش هستند تا راهی را برای حمایت از طیف میانه در برابر افزایش مالیات ها پیدا کنند و بر این باوریم که بتوانیم به توافقی برسیم و آن را از تصویب مجلس نمایندگان و سنا بگذرانیم.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: در صورتیکه توافقی حاصل نشود رئیس جمهوری از سنا مصرا خواهد خواست تا با استفاده از رای گیری مستقیم برای یک بسته مهم که از قشر متوسط در برابر افزایش آتی مالیات‌ها حمایت کند و تضمین های حیاتی برای کسانیکه به دنبال کار هستند فراهم آورد و زمینه هایی را برای پیشرفت و رشد اقتصاد و کاهش کسر بودجه فراهم آورد.

اوباما همچنین گفت که اگر کنگره در این شرایط رای منفی بدهد و اجازه فشار مالیاتها بر طبقه متوسط را بدهد این حق آنهاست اما آنها باید به هر کسی اجازه دهند تا رای خود را بدهد.

وی همچنین حفظ و حمایت از طبقه متوسط را از وظایف نمایندگان کنگره آمریکا بر شمرد. نمایندگانی که به گفته رئیس جمهوری آمریکا با رای این مردم برای گرفتن چنین مسئولیت های برای پیشرفت اقتصادی به این موقعیت رسیده اند.