اعتراف سارق حرفه ای به 17 فقره سرقت در بستان آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن باقری ظهر امروز با بیان این مطلب اظهار داشت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت از مغازه ها در این شهرستان موضوع در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی های لازم و هماهنگی با شهرستان ها و استان های همجوار، مشخص شد، سارق به اردبیل متواری شده است که با هماهنگی پلیس اردبیل وی دستگیر و به بستان آباد منتقل شد.

کشف هفت فقره سرقت مغازه و دستگیری سارق در شبستر

فرمانده انتظامی شهرستان شبستر ضمن اعلام خبر فوق افزود: در پی سرقت های انجام گرفته از مغازه ها در سطح این شهرستان به علت حساسیت امر در بین مردم و مسئولین، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرارگرفت.

وی افزود: عوامل پلیس آگاهی این فرماندهی با استفاده از اخبار و اطلاعات مردمی، و در یک عملیات سریع و غافلگیر کننده، متهم به هویت (ح.ز) را دستگیر کردند.

سرهنگ علی صفایی در ادامه اظهار داشت: پس از انتقال متهم به پلیس آگاهی، وی در اعترافات خود به هفت فقره سرقت مغازه در سطح شهر اعتراف کرد؛ متهم در اعترافات خود، زمان وقوع همه سرقت ها را بین ساعت دو تا پنج بامداد اعلام کرد.

اجرای طرح پاکسازی کافه ها و قهوه خانه های سنتی در مراغه

طرح برخورد با کافه ها و قهوه خانه های فاقد مجوز و طرح پاکسازی این مکان ها از لوث وجود اراذل و اوباش و معتادان به مواد مخدر در شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی اجرا شد.

در راستا اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی، با توجه به اینکه یکی از دغدغه های مردم و مسئولین شهرستان وضعیت نامناسب کافه ها و قهوه خانه های سنتی بود، طرح برخورد با این واحدها، که به محلی برای تردد افراد معلوم الحال و ناباب جهت انجام خودنمائی و ارتکاب به کارهای خلاف و تجمع افراد سابقه دار در زمینه های مختلف من جمله در گیری ، مزاحمت شده بود، اجرا شد.

در اجرای این طرح ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی مراغه با همکاری سایر عوامل اجرایی با برنامه ریزی قبلی بعد از شناسایی محل ها، بطور ناگهانی از تعداد 16 واحد صنفی قهوه خانه و کافه ها بازدید و ضمن صدور تذکرات و اخذ تعهدات لازم از متصدیان و افراد معلوم الحال در محل اخطار پلمپ به واحدهای اشاره شده صادر شد.

اجرای طرح برخورد با واحدهای صنفی متخلف در مرند

فرمانده انتظامی شهرستان مرند اظهار داشت: طی 24 ساعت گذشته ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان با همراهی نماینده اداره اصناف از 150 واحد صنفی سطح شهرستان بصورت محسوس و نامحسوس بازدید کردند.

وی افزود: در این بازدید ها تعداد 35 واحد صنفی متخلف، به علت نداشتن مجوز و پروانه کسب و عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی و در پی ابلاغ چند فقره اخطاریه، تا اطلاع ثانوی پلمپ گردید، ضمن اینکه مقادیری سی دی غیر مجاز نیز از صنوف متخلف کشف و ضبط شد.

سرهنگ فرهنگ نوروزی در ادامه خاطر نشان کرد: این گونه بازدیدها بصورت محسوس و نامحسوس ادامه خواهد داشت و با متصدیان واحدهای صنفی متخلف بشدت برخورد خواهد شد .

کشف شمش طلای تقلبی در شهرستان بناب

فرمانده انتظامی شهرستان بناب گفت: درپی کسب خبر مردمی مبنی بر اینکه فردی در امر خرید و فروش شمش طلای تقلبی فعالیت دارد، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: مأموران پلیس آگاهی پس از اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات لازم، متوجه می شوند که این فرد با این شمش های تقلبی قصد کلاهبرداری دارد که در یک عملیات منسجم پلیسی و هماهنگی قضایی وارد محل شده و وی را دستگیر و دو قطعه شمش طلای تقلبی به وزن یک کیلو و هفتصد گرم کشف و ضبط کردند.

سرهنگ علی سلطانی وش ضمن اشاره به سوابق کیفری متهم گفت: در بازجویی ها مشخص شد، وی سابقه فعالیت در امر فروش سکه تقلبی، قاچاق عطیقه جات را داشته است .