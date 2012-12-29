ردپای"ارتش آزاد" و القاعده در تظاهرات الانبار/تاکید مالکی بر اصل گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر، اعتراضات مردمی علیه نخست وزیر ترکیه در نجف، هشدار مالکی درباره جنگ طایفه ای، نقش ارتش آزاد سوریه و القاعده در تظاهرات استان الانبار تیتر یک رسانه های عراق را تشکیل می دهند.

ردپای "نواف الفارس" در حوادث عراق

خبرگزاری النخیل گزارش داد: "فتاح الشیخ" نماینده سابق و عضو جدا شده فهرست العراقیه از دست داشتن "ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیه و "طارق الهاشمی" معاون فراری رئیس جمهور عراق در اقدامات تروریستی با همکاری نواف الفارس سفیر سابق سوریه در بغداد خبر داد.

وی افزود: پس از اینکه نواف الفارس از نظام سوریه جدا شد، دیدارهایی میان وی و ایاد علاوی و طارق الهاشمی برگزار شد. به گفته الشیخ، میان این افراد روابط صمیمانه ای برقرار است و سفیر سابق سوریه کمک بسیاری به احداث دفتر طارق الهاشمی در دمشق و حمص کرده است.

فتاح الشیخ خاطرنشان کرد که نواف الفارس و طارق الهاشمی ید طولایی در ریختن خون ملت عراق داشته اند. وی از دولت عراق و اینترپل خواسته است اقدامات لازم را علیه سفیر سابق سوریه در عراق اتخاذ کنند.

تظاهرات ضد اردوغان در نجف

سومریه نیوز گزارش داد: شهروندان نجف با برپایی تظاهراتی علیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه سیاستهای مداخله جویانه وی را در عراق و نیز حمایت "احمد العلوانی" نماینده فهرست العراقیه از دخالت های ترکیه را محکوم کردند.

در این تظاهرات اعلام شد که موضعگیری های اردوغان در قبال عراق، دخالت آشکار در امور این کشور محسوب می شود و نخست وزیر ترکیه در اندیشه احیای امپراطوری عثمانی است.

معترضان همچنین اعلام کردند که حمایت های علوانی از سیاستهای مداخله جویانه ترکیه به وحدت ملی در عراق آسیب می رساند.

نخست وزیر ترکیه در تازه ترین اظهارات مداخله جویانه خود درباره عراق، شهروندان شیعه در این کشور را که در اکثریت هستند، اقلیت توصیف کرده بود.

هشدار مالکی به طایفه گرایی

روزنامه الصباح نوشت : نوری المالکی نخست وزیر عراق روز گذشته با سخنرانی در کنفرانس آشتی و حاکمیت ملی در بغداد درباره وقوع جنگ طایفه ای در عراق هشدار داد.

وی در اشاره به تظاهرات هواداران برخی گروهها در چند شهر افزود: در شرایط کنونی بهتر است ما با یکدیگر گفتگو کنیم و برای پایان بخشیدن به مشکلات و اختلافات خود برادرانه بر سر میز مذاکره بنشینیم.

نخست وزیر عراق در ادامه ادعای اینکه دولت برخی طیف های عراقی را به حاشیه کشانده است، تکذیب و تصریح کرد: دولت بر اساس مشارکت تشکیل شده است.

هشدار به تظاهرات طایفه ای

خبرگزاری براثا گزارش داد: "خالد الاسدی" نماینده ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که تظاهرات اخیر در استان الانبار که در اعتراض به بازداشت محافظان "رافع العیساوی" وزیر دارایی عراق برگزار شد به خاطر سر دادن شعارهای طایفه ای وجدان عراق را آزرد.

وی در یک گفتگوی خبری با بیان این مطلب افزود: تظاهرات حق همه است تا آراء خود را بیان کنند، اما این مسئله باید در چارچوب احترام به قانون اساسی و منافع عالی کشور باشد.

نقش ارتش آزاد و القاعده در تظاهرات الانبار

"عبدالسلام المالکی" دیگر نماینده ائتلاف دولت قانون نیز به عشایر استان الانبار درباره اجرای توطئه های خارجی هشدار داد.



به گفته وی، این توطئه ها شامل ورود عناصر ارتش آزاد سوریه (مخالفان مسلح سوری) و القاعده به الانبار است.

وی با بیان این مطلب افزود: القاعده و گروه ارتش آزاد سوریه سعی دارند با برپایی چنین تظاهراتی در برخی مناطق استان الانبار آتش جنگ طایفه ای را در عراق برافروزند.

تظاهرات ضد دولتی در صلاح الدین

خبرگزاری اصوات العراق نیز گزارش داد: برخی افراد در استان صلاح الدین روز گذشته در حمایت از اعتراضات استان الانبار تظاهرات ضد دولتی برپا کردند.

در این تظاهرات که در راستای اعتراضات استانهای سنی نشین عراق علیه نوری المالکی و با حمایت برخی کشورهای عربی و ترکیه صورت می گیرد ادعا شد که دولت مالکی سیاست به حاشیه راندن برخی احزاب و طیف های عراقی را در پیش گرفته است.