انفجار بمب در شهر کراچی پاکستان 50 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بر اثر انفجار یک بمب در شهر کراچی در جنوب این کشور دست کم 5 نفر کشته و 45 فرد دیگر زخمی شدند.

شبکه تلویزیونی آریا گزارش داد که این حادثه ساعت 15 روی داد، زمانیکه یک بمب در اتوبوس مسافربری که به محل پارک اتوبوسها نزدیک شده بود، منفجر شد.

مجروحین برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند و گفته می شود که این اتوبوس در مسیر حرکت به سمت شهر "سرگودها" ایالت سند بود.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته و تحقیقات درباره عاملان آن آغاز شده است.