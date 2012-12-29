کرمان بهشت آثار تاریخی ایران/لزوم اختصاص بودجه ملی برای مرمت آثار تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در نشست مشترک با معاون امور مجلس و حقوق سازمان میراث فرهنگی کشور و مجمع نمایندگان استان کرمان، این استان را بهشت میراث فرهنگی و آثار تاریخی ایران دانست و گفت: باید درکشورهای مختلف جهان برای جاذبه های این خطه تبلیغات و بازاریابی شود.

محمد مهدی زاهدی با بیان اینکه باید نحوه تبلیغات در خارج از کشور براساس فرهنگ ها و سنت های کشورهای هدف متفاوت باشد، افزود: می توان با کمک وزارت امورخارجه این تبلیغات را از کشورهایی همچون مالزی و ترکیه آغاز و به سایر نقاط جهان گسترش داد.

زاهدی با بیان اینکه دولت می تواند برای توسعه گردشگری درقالب لایحه از مجلس کمک بگیرد، تصریح کرد: مجمع نمایندگان استان کرمان آماده هرگونه همکاری با سازمان میراث فرهنگی کشور برای پیگیری برنامه ها و طرح های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری است.

لزوم اختصاص بودجه ملی برای مرمت آثار تاریخی کرمان

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان در نشست مشترک با معاون امور مجلس و حقوق سازمان میراث فرهنگی کشور و مجمع نمایندگان استان کرمان با اشاره به جلسه اخیر مجمع نمایندگان استان کرمان با رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در تهران، تصریح کرد: آن نشست دارای دستاوردهایی همچون برگزاری همایش بین المللی باستان شناسی در جیرفت، همایش ملی گردشگری در کرمان و ارتقاء نمایندگی هایی میراث فرهنگی در شهرستان سیرجان و جیرفت به اداره و همچنین بازدید معاونت امور مجلس و حقوق سازمان میراث فرهنگی کشور از استان کرمان به منظور بررسی وضعیت آثار تاریخی، باستانی و گردشگری بود.

حسین شمس الدینی با بیان اینکه، خوشبختانه در ظرف مدت کمتر از پنج روز هیئتی متشکل از معاون امور مجلس و حقوقی سازمان میراث فرهنگی کشور و کارشناسان حوزه های مختلف در کرمان حضور یافتند، تصریح کرد: این هیئت با سفر به شهرهای رفسنجان، انار، شهربابک، سیرجان، بافت، رابر، جیرفت، بم،زرند، کوهبنان، راین، شهداد مسائل، مشکلات و ظرفیت های موجود را بررسی و جلساتی ویژه با استاندار و همچنین با فرمانداران، مسئولان محلی و نمایندگان مجلس برای اتخاذ راهکارهای مناسب داشتند.

وی با اشاره به اینکه گزارش این سفر از سوی هیئت مذکور به مقام عالی سازمان میراث فرهنگی کشور ارائه خواهد شد، تصریح کرد: مطمئنا دستاوردهای مهمی در انتظار استان کرمان خواهد بود که با توجه به تعدد آثار تاریخی و باستانی در سطح استان کرمان،باید بودجه ای ملی برای مرمت این آثار اختصاص یابد.

عدم همخوانی میزان اعتبارات و تعداد آثار باستانی کرمان

فرماندار شهرستان کرمان در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان و معاون امورمجلس وحقوقی سازمان میراث فرهنگی کشور وجود آثار تاریخی و فرهنگی بی شمار را از ظرفیت های استان کرمان برشمرد و افزود: عدم همخوانی میزان اعتبارات مرمتی و تعداد آثار باستانی مانع از رسیدگی به همه اماکن و بناهای تاریخی استان شده است.

سعیدی با اشاره بر وسعت 400 هکتاری بافت قدیم شهر کرمان، تصریح کرد: باید با بازنگری در قوانین، مقررات و ضوابط میراث فرهنگی رونق، توسعه و آبادانی این بخش شهر کرمان را به جریان درآورد.

این مسئول گفت: با اشاره به ثبت 650 اثر تاریخی استان کرمان در فهرست آثار ملی کشور تصریح کرد: از این تعداد 220 اثر متعلق به شهرستان کرمان است که نشان از تراکم آثار تاریخی ، فرهنگی و گردشگری در این شهرستان دارد.

وی در پایان تقاطع مقابل باغ شاهزاده ماهان را از نقاط حادثه خیز کرمان عنوان و یادآور شد: از آنجا که این تقاطع درحریم این باغ تاریخی قراردارد از میراث فرهنگی تقاضا می شود با تایید طرح های ارسالی، مانع از ادامه حوادث احتمالی برای گردشگران شود.