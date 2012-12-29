لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان شهروندان باقرشهر

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سعادتمند عصر شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی 88، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر 220 شهید باقرشهر و کهریزک افزود: حماسه 9 دی مظهر آگاهی و بصیرت ملت ایران بوده و 9 دی بیانگر ناکامی دشمنان در فتنه بی ‌فرجام سال 88 است و بنا به فرموده مقام معظم رهبری، شهدا چشم و چراغ ملتند به همین منظور به ‌عنوان متولی باقرشهر وظیفه خود دانستیم تا به بهانه فرارسیدن سالروز حماسه 9 دی باری دیگر رشادت و شجاعت فرزندان این مرزوبوم را روایت کنیم تا دشمنان و بدخواهان کشور بدانند که این شهر شهدایی دارد که با انتخاب راه آسمانی، مسیر گام برداشتن برای ما را نیز رقم زده‌ اند.

خنثی کردن فتنه سال 88 از دستاوردهای پیروی از راه شهدا، امام شهدا و ولایت فقیه بود

وی عنوان کرد: از این رو هرگز به بیراهه نخواهیم رفت و خنثی کردن فتنه سال 88 و بیعت دوباره ملت با ولایت فقیه یکی از دستاوردهای پیروی از راه شهدا، امام شهدا و ولایت فقیه به‌ شمار می ‌رود.

شهردار باقرشهر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان شهر و شهروندان را یکی از رسالتهای ذاتی این نهاد خدماتی برشمرد و ادامه داد: نصب نشانهای جنگ و شهادت و ترسیم تصاویر شهدا در منظر عمومی شهر یکی از راهکارهایی است که نقش بسزایی در آشناسازی شهروندان به ‌ویژه نسل جوان با ارزشهای انقلاب دارد.

وی تصریح کرد: اکنون با رقم خوردن حماسه 9 دی با نامگذاری معابر و پروژه‌ های شهری به نام این روز یاد و خاطر حماسه ‌سازان غیور این سرزمین را احیا خواهیم داشت.

سعادتمند با اشاره به اهمیت بصیرت‌ افزایی در میان شهروندان اضافه کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت بصیرت ‌افزایی جوانان در طول سه سال اخیر برنامه، همایشها و اقدامات مناسبی در راستای ارتقای بصیرت، آگاهی و تقویت قوه تحلیل شهروندان به ‌همت شهرداری باقرشهر و با همکاری بسیج برگزار شده است که حضور چشمگیر اهالی در این برنامه‌ ها حکایت از موفقیت ‌آمیز بودن این رویکرد دارد.