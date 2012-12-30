دکتر ابراهیم فیاض در مورد اینکه آیا الگوی مصرف در کشور ما نسبتی با هویت ایرانی اسلامی‎ ما دارد به خبرنگارمهر گفت: نسبتی ندارد الگوی مصرف ما غیر اخلاقی، غیر عقلانی و غیر فقهی است. کشوری با تولید زباله‏های زیاد در جهان هستیم که می‎توانستیم با بازیافت زباله‏ها و تبدیل سازی آن هزاران حیوان را سیر کرده و یا فرآورده‏های شیمیایی و یا صنعتی تولید کنیم.

عضوهئیت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: اسراف در کشور حتی در میان فقیران هم زیاد است، برای مثال نان را خیلی زیاد خشک می‎کنیم و دور می‏ریزیم و کالاهایی که لازم نداریم زیاد می‎خریم. همین نان در آلمان قیمت زیادی دارد به گونه‏ای که بعضی افراد که به آلمان سفر می‏کنند با خودشان نان لواش می‏برند.

وی در مورد رویکرد نظام اقتصادی اسلام به الگوی مصرف اظهارداشت: اسلام می‎گوید قناعت کنید قناعت ثروتی است که هرگز تمام نمی‏شود. متأسفانه قناعت که نداریم اسراف هم می‎کنیم و بدین ترتیب بیشتر منابع‏مان را از دست می‎دهیم برای مثال ترافیک و آلودگی شهر تهران به علت سفرهای غیر ضروری خودروهای تک سرنشین خیلی زیاد است که هیچ کدام اینها با دستورات اسلام سازگار نیست.

استاد دانشگاه تهران درباره نسبت میان سبک زندگی ایرانی اسلامی با الگوی مصرف هم اظهار داشت: هیچ نسبتی ندارد. اسراف در کشورمان بالاست. ما خیلی مواد غذایی را دور می‏ریزیم در حالی که در خارج مردم به اندازه نیازشان مصرف می‎کنند.

