دکتر ابراهیم فیاض در مورد اینکه آیا الگوی مصرف در کشور ما نسبتی با هویت ایرانی اسلامی ما دارد به خبرنگارمهر گفت: نسبتی ندارد الگوی مصرف ما غیر اخلاقی، غیر عقلانی و غیر فقهی است. کشوری با تولید زبالههای زیاد در جهان هستیم که میتوانستیم با بازیافت زبالهها و تبدیل سازی آن هزاران حیوان را سیر کرده و یا فرآوردههای شیمیایی و یا صنعتی تولید کنیم.
عضوهئیت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: اسراف در کشور حتی در میان فقیران هم زیاد است، برای مثال نان را خیلی زیاد خشک میکنیم و دور میریزیم و کالاهایی که لازم نداریم زیاد میخریم. همین نان در آلمان قیمت زیادی دارد به گونهای که بعضی افراد که به آلمان سفر میکنند با خودشان نان لواش میبرند.
وی در مورد رویکرد نظام اقتصادی اسلام به الگوی مصرف اظهارداشت: اسلام میگوید قناعت کنید قناعت ثروتی است که هرگز تمام نمیشود. متأسفانه قناعت که نداریم اسراف هم میکنیم و بدین ترتیب بیشتر منابعمان را از دست میدهیم برای مثال ترافیک و آلودگی شهر تهران به علت سفرهای غیر ضروری خودروهای تک سرنشین خیلی زیاد است که هیچ کدام اینها با دستورات اسلام سازگار نیست.
استاد دانشگاه تهران درباره نسبت میان سبک زندگی ایرانی اسلامی با الگوی مصرف هم اظهار داشت: هیچ نسبتی ندارد. اسراف در کشورمان بالاست. ما خیلی مواد غذایی را دور میریزیم در حالی که در خارج مردم به اندازه نیازشان مصرف میکنند.
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