ملت ایران با بیداری و بصیرت کامل فتنه دشمن را در نطفه خفه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سلطانعلی دهمرده ظهر شنبه در همایش گرامیداشت حماسه نهم دی ‌ماه در سالن اجتماعات آموزش و پرورش این شهرستان اظهار داشت: 9 دی ماه 88 سالروز تولد دوباره انقلاب بود به گونه ای که ملت ایران مانند دوران دفاع مقدس برای رسیدن به پیروزی از جان و مال خود گذشتند.

وی گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون ملت ایران هر ساله شاهد فتنه های متعددی از جانب دشمنان بودند که این دسیسه ها همیشه با بصیرت مردم خنثی و نقش بر آب شده است.

وی افزود: همه مردم ایران در هر پست و مقامی که هستند باید همواره با ولایتمداری و هوشیاری کامل مراقب دسیسه های دشمن در همه بخش ها باشند.

امام جمعه هیرمند نیز در این همایش بیان داشت: بسیاری از روزهای بزرگ در تاریخ اسلام به دلیل حوادث مهمی که در آن‌ ها اتفاق افتاده ماندگار شده اند.

حجت ‌الاسلام ابراهیم گزمه گفت: در تاریخ انقلاب اسلامی ایران نیز روزهایی مانند 22 بهمن، 15 خرداد، 13 آبان، 9 دی‌ ماه و... وجود دارند که همواره در ذهن و یاد مردم ماندگارند.

وی افزود: حماسه ملت ایران برای خنثی سازی فتنه دشمن در نهم دی ماه 88 برای همیشه تاریخ ماندگار شد.

وی اظهار داشت: ولایتمداری ملت ایران سبب شده که در جهان منشا خدمات بسیاری باشند و با وجود همه مشکلات و سختی ها برای پیروی از ولایت فقیه و پیشبرد اهداف انقلاب همیشه در صحنه حضور داشته باشند.

وی گفت: ما باید بیداری خود را با بصیرت و تابعیت محض از مقام معظم رهبری حفظ کنیم.