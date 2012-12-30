  1. جامعه
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۷:۳۹

رئیس ثبت احوال خبرداد؛

اجرای مجدد حساب آتیه فرزندان در صورت تصویب مجلس

اجرای مجدد حساب آتیه فرزندان در صورت تصویب مجلس

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: حساب آتیه فرزندان در صورت تصویب مجلس بعد از دو سال مجددا عملیاتی میشود.

محمد ناظمی اردکانی درگفتگو باخبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طرح آتیه فرزندان در سال 89 به منظور حمایت از کودکان در آستانه ورود به عرصه اجتماعی و برای تامین نیاز مادی آنان به تصویب رسید و در سال اول نیز500 میلیارد تومان برای پوشش 500 هزار نوزاد اختصاص یافت.

وی گفت: در سال دوم یک هزار میلیارد و 400 میلیون تومان در پیوست بودجه اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شد اما با توجه به مشکلات قانونی آن،عملیاتی نشد.

رئیس سازمان ثبت احوال به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد افزایش جمعیت اشاره و تاکید کرد: با توجه به اینکه براساس پیش بینی های انجام شده جمعیت کشور در سالهای آینده کاهش پیدا می کند به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستهای تشویقی در نظرگرفته است.

ناطمی افزود: یکی از مفاد مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ، احیای مجدد حساب آتیه فرزندان است که البته در صورت تصویب مجلس و قانونی شدن اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 1778704

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