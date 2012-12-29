نظارت بر رعایت حقوق شهروندی ماموریت مهم دستگاه نظارتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یزدان پناه ظهر شنبه در جلسه بررسی و تبیین دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه های سازمان بازرسی در سال 92 که با حضور بازرسان و کارشناسان این اداره کل برگزار شد اظهارداشت: رویکرد های حاکم بر برنامه های سازمان در سال آتی از سه منظر، نظارت، بازرسی و راهبری تبیین شده است.

وی با اشاره به رویکرد نظارتی افزود: رویکرد نظارتی به صورت فعال و کنشی است و راهبرد اصلی حاکم بر برنامه های نظارتی مبتنی بر پیش بینی و پیشگیری از شکل گیری فساد و سوء جریان در نظام اداری است.

بازرس کل استان قزوین بیان کرد: این رویکرد به مسائل کلان، چالشهای اساسی و گلوگاه های فسادخیز در سطح ملی و منطقه ای پرداخته و روندهای جاری را آسیب شناسی و حوزه های آسیب پذیر را شناسایی و پیش بینی می کند.

وی، با بیان این که رویکرد بازرسی به میزان تطبیق اقدامات دستگاه های اجرایی با برنامه ها و مقررات و اهداف تعیین شده توجه دارد تصریح کرد: این رویکرد به دنبال شناسایی نحوه و چگونگی انجام برنامه ها و تکالیف دستگاه ها بوده و عموماً سنجش کارآیی در آن مورد نظر است.



یزدان پناه همچنین راهبرد اصلی حاکم بر برنامه های بازرسی را مبتنی بر رصد، کشف، مقابله و کنترل فساد و یا سوء جریانات اداری دانست.



وی در خصوص رویکرد راهبری هم عنوان کرد: این رویکرد نوعی کنش پیش برنده و هدایت گرایانه است که طی آن با آسیب شناسی مستمر از موضوعات و محیط های بازرسی، تهدیدات و دغدغه های مهم احصاء و در نهایت منجر به پیشنهاد و تدوین برنامه های کلان نظارت و بازرسی می شود.



بازرس کل استان قزوین در ادامه با اشاره به اهداف راهبردی نظارت و بازرسی بیان کرد: اصلاح ساختارها و فرآیندها در نظام اداری، پایبندی به قانون و انضباط مالی، شفافیت در تولید و مبادله اطلاعات، رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع و شناسایی و مقابله با سوء جریان های اداری و مفاسد اقتصادی از مهمترین اهداف راهبردی نظارت و بازرسی است.

مقابله جدی سازمان بازرسی با ارتشاء، اختلاس و رانت خواری

وی بیان کرد: بررسی و نظارت بر نحوه اعطای مجوزها و پروانه ها "اکتشاف، تأسیس و بهره برداری" نحوه انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران دستگاه های اجرائی، نظارت بر نحوه اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و اجرائی و نحوه تخصیص اعتبارات از جمله موضوعات مرتبط با اهداف راهبردی اول اصلاح ساختارها و فرآیندها در نظام اداری و دوم پایبندی به قانون انضباط مالی است.



یزدان پناه تصریح کرد: بررسی چگونگی تحقق دولت الکترونیک، نحوه اطلاع رسانی و پاسخگویی و رسیدگی به شکایات، نحوه انعقاد قرار دادها و انجام معاملات، شناسایی و مقابله با ارتشاء، اختلاس، رانت خواری، تبعیض و در دستگاه های اجرایی نیز از موضوعات مرتبط با اهداف راهبردی است.

وی افزود: شناسایی و مقابله با سوء جریان ها در اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی، واگذاری اراضی ملی، تغییر کاربری ها، امور مالیاتی، گمرکی و بیمه نیز از موضوعات مرتبط با هدف راهبردی شناسایی و مقابله با سوء جریان های اداری و مفاسد اقتصادی است.

حماسه 9 دی پژواک بصیرت و آگاهی مردم در دفاع از انقلاب و ولایت بود



بازرس کل استان قزوین در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات کربلای چهار گفت: این روزها مصادف با سالروز عملیات کربلای چهار است که در آن عملیات تعداد زیادی از سرداران و رزمندگان اسلام به فیض شهادت نائل آمدند و با نثار جان خود به دفاع از دین و ارزشهای اسلامی برخواستند.

وی همچنین با اشاره به حماسه عظیم و پرشور 9 دی اظهارداشت: حماسه 9 دی پژواک بصیرت و آگاهی مردم در دفاع از انقلاب و ولایت بود.مردم شهید پرور ایران اسلامی در این روز بار دیگر با حضور در صحنه نشان دادند و ثابت کردند که نسبت به آرمانهای والای انقلاب اسلامی و امام راحل (ره) وفا دارند و پشتیبان محکمی در دفاع از ولایت هستند.



یزدان پناه در پایان ضمن تشریح و تبیین ضوابط اجرایی برنامه های نظارت و بازرسی و به منظور ایجاد رویه واحد و مشخص برای اجرائی شدن برنامه ها در سطح استان بر رعایت مفاد آن در طول اجراء تأکید کرد و خواستار توفیق هرچه بیشتر خدمتگذاران نظام مقدس جمهوری اسلامی شد.

در ادامه این نشست بازرسان و کارشناسان، نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را در مورد دستورالعمل پیشنهادی بیان کردند.