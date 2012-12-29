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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

برای دومین بار؛

مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم شد

مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم شد

قم - خبرگزاری مهر: اعضای جدید هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با برگزاری انتخابات داخلی مشخص و امین مقومی به عنوان رئیس این سازمان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  بر اساس ماده 14 قانون و ماده71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در اولین جلسه هیئت مدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم که با حضور اعضاء منتخب برگزار شد، اعضای هیئت رئیسه دوره ششم این سازمان انتخاب شدند.

در انتخابات داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، به اتفاق آراء مهندس امین مقومی به عنوان رئیس سازمان و مهندس حمید رمضان دهنوی به عنوان نائب رئیس اول انتخاب شدند.

مهندس افشین وفایی منش به سمت نائب رئیس دوم ، مهندس سعید خان احمدلو به سمت خزانه‌دار و مهندس مرتضی داودی نیز به سمت دبیرسازمان انتخاب شدند.

ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، همزمان با سراسر کشور در روز 14 شهریورماه سال جاری برگزار شد که در این دوره از انتخابات، 40 نفر از کاندیدای ورود به هیئت مدیره با هم به رقابت پرداختند که از این میان تعداد 9 نفر به عنوان اعضای اصلی انتخاب  و در هر رشته نیز یک نفر به عنوان عضو علی البدل معرفی شدند.
 

کد مطلب 1778712

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