اوضاع بغرنج مخالفان سوری/ ناتوانی قدرتهای بزرگ در مهار بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در تحلیلی نوشت : تمام تصمیمات و ابتکار عملهای بین المللی برای صلح در سوریه در ماههای گذشته بی نتیجه بوده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به اوضاع نامشخص و بغرنج مخالفان مسلح سوری که از گروههای سکولار تا به اصطلاح جهادی را شامل می شوند اشاره کرده و نوشت : این مسئله که گروههای مخالف غیر مسلح سوری و یا آنهایی که در تبعید به سر می برند تا چه اندازه بر این گروههای مسلح نفوذ دارند، نیز مشخص نیست.

نویسنده آورده است مهار این درگیریها همچنین با در نظر گرفتن مناسبات سوریه با کشورهای همسایه به دشواری ممکن است. این شرایط از جمله دلایلی است که اکنون واشنگتن و مسکو به صورت فشرده تری برای پایان درگیریها در سوریه با هم کار می کنند. نه آمریکا و نه روسیه علاقه ای به ناامنی و بی ثباتی در خاورمیانه ندارند.

در این میان برای واشنگتن نگرانی نفوذ در جهان عرب و وضعیت متزلزل شده رژیم صهیونیستی در یک منطقه ای که اسلام سیاسی در آن روز به روز قدرت بیشتری پیدا می کند، مطرح است.



نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: اما آمریکاییها و روسها حتی زمانی که در حل بحران سوریه با یکدیگر توافق کنند نمی توانند نیروهای درگیر در سوریه را که بیش از یک سال است با هم مبارزه می کنند مهار کرده و بر آنها مسلط شوند.

وقایع و دگرگونی ها در دیگر کشورهای عربی نشان می دهد که آن متحدان قابل اطمینان برای قدرتهای بزرگ که توسط واشنگتن یا مسکو رهبری و هدایت می شدند دیگر در منطقه وجود ندارند. انقلابهای ملی و عربی پویایی خاص خود را دارد که به سختی از خارج قابل کنترل است.

در بخش پایانی این مطلب آمده است : سوریه بدون اسد نیز تا مدتها روی صلح را نخواهد دید.

