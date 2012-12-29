حماسه 9 دی ارزشهای انقلاب اسلامی را استوارتر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو در این پیام اعلام کرد: نهم دی ماه سالروز ولایتمداری مردم ایران و بروز زیباترین جلوههای بصیرت، ولایتمداری و دشمنشناسی ملت ایران بود که توانست نقشههای شوم دشمنان را نقش بر آب سازد.
لازمه درک واقعیت های حماسه 9 دی و بهره گیری از آن تامل و درنگ بر چرایی و چگونگی آن است.
ملت شریف ایران دانش آموخته مکتب عاشورا است که حماسه 9 دی را آفرید، حماسه ای ماندگار و تحسین برانگیز که اوج ارادت و علاقه مندی اقشار مختلف مردم ایران اسلامی به ولایت فقیه را به جهانیان نمایاند.
این حماسه تاریخی ملت ایران سبب شور و نشاط و گرمابخشی مضاعف به دلهای دوستان، یاران و وفاداران به انقلاب اسلامی و ارزشها و دستاوردهای والای آن شد و عزم و اراده ملت را برای پاسداری از ایران اسلامی و ارزشهای ناب انقلاب اسلامی را بار دیگر استوارتر کرد.
دانشجو در ادامه این پیام آورده است، بصیرت، گوهری است که در همه زمانها و برای آحاد جامعه لازم است اما ارزش آن هنگامی دو چندان می شود که بر اثر غبار آلودگی شناخت جبهه حق و باطل دشوار میشود و بسیاری از انسانها که شاید به جهت موقعیت، جایگاه و مقام، تحصیلات و مرتبه علمی، خود را دارای بصیرت میدانند اما به هنگام امتحان، کارنامه خوبی دریافت نمیکنند و بدتر از آن اینکه نه به عدم قبولی خویش معترف میباشند و نه این آزمون را - که قرآن کریم از آن به فتنه یاد میکند- درک میکنند.
در این برهه از زمان که تحولات جهانی شدیداً تحت تاثیر بیداری اسلامی است باید هوشمندانه تر به مسائل نگریست که ناخواسته در راستای اهداف شوم استکبار جهانی قدمی برنداریم و این امر مهیا نخواهد شد جز با بصیرت.
وظیفه خطیر دیده بانی و تحلیل بر عهده قشر دانشگاهی است و باید در تمامی احوالات مبلغ بصیرت باشند چرا که ماهیت علم، بصیرت است و دانش مسیر درست اندیشیدن را به ما نشان میدهند ولی این بصیرت است که منظور غایی از برآوردن فکر را ترسیم و تعیین میکند.
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