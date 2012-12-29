به گزارش خبرنگار مهر، محمدرئوفی‌نژاد ظهر شنبه در سیزدهمین جلسه کارگروه اقتصادی استان با محور تنظیم بازار، تعداد کانکس‌های محصولات کشاورزی در شهرستان زنجان را 43 مورد دانست و افزود: از آن جایی که تعدادی از این کانکس‎ها بدون مجوز در حال فعالیت هستند کانکس‌های بدون مجوز باید تعطیل یا پی‌گیر اخذ مجوز باشند تا نوسان قیمت محصولات کمتر دیده شود.

وی ادامه داد: طبق گزارش مجمع امور صنفی شهرستان، برخی دستگاه‎های دولتی، کالاهای خود را از خارج استان خریداری می‌کنند و از آن جایی که بسیاری از این کالاها در استان تولید می‌شود، ذی‌حسابان موظفند فاکتورهای خرید کالا را بررسی کرده و هیچ دستگاه دولتی نیز اجازه خرید کالاهایی را که در استان عرضه و تولید می‌شود را از خارج از استان نخواهد داشت.

استاندار زنجان گفت: مسئولان باید بر قیمت شبکه های توزیع کالا که با ارز مرجع عمل می کنند و کالاهایی که دولت برای آن ها یارانه پرداخت می کنند نظارت بیشتری داشته باشند. رئوفی نژاد به گوشت قرمز و نوسانات قیمت آن در استان اشاره کرد و گفت: گوشت قرمز باید با قیمت مصوب قبلی به فروش برسد و تا زمان انجام کار کارشناسی و تعین قیمت واقعی آن افزایش قیمت گوشت در استان غیرقانونی است و تعزیرات با متخلفان برخورد خواهند کرد.

رئوفی نژاد با اشاره به این که مبنای قیمت گذاری فولاد در زنجان، کارخانه فولادسازی قزوین است ادامه داد: در حال حاضر دلایل تهیه فولاد با قیمت بالاتر از این کارخانه باید مشخص شود تا در صورت لزوم نمایندگی کارخانجات بزرگ تولید فولاد کشور در استان ایجاد شود.



استاندار زنجان با تأکید بر این که فتنه سال 88، جنگ احزاب زخم خورده از انقلاب اسلامی ایران و نظام اسلامی کشور بود، گفت: احزاب در گروه‎هایی که تا قبل از فتنه سال 88، از فریادهای انقلابی مردم زخم خورده بودند، بدون هیچ دغدغه و ملاحظه‎ای و همچنین با اطمینان از نتیجه کار خود، پل‌های پشت سر را خراب کرده و در روز عاشورای 88 به میدان آمدند.



رئوفی نژاد افزود: پس از خنثی شدن این توطئه‎های شوم دشمن هر چقدر تحلیل، بررسی، تفسیر و بازخوانی این فتنه از سوی قلم به دستان، کارشناسان و رسانه‌ها صورت گیرد، بازهم حق عظمت حضور مردم در نهم دی ماه و پیچیدگی فتنه سال 88 ادا نخواهد شد.



استاندار زنجان، با اشاره به این که حرکت خودجوش مردم زنجان در هفتم دی ماه سال 88، توطئه شوم دشمن را در نطفه خفه کرد افزود: تجمع پرشکوه زینبیه اعظم زنجان در یازده محرم سال 88 و سر دادن فریاد محکومیت فتنه روز قبل از آن، حضور قاطعانه مردم در دفاع از نظام، انقلاب، ولایت و آرمان امام و شهدا را بیان کرد.