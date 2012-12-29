بصیرت یابی راهکار خروج از فتنه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمودیان ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی فارس اظهار داشت: 9 دی یاد آور خاطره حضور مردم و لبیک گفتن به مقام رهبری در پی اتفاقات نامبارک در سال 88 بود که درس عبرتی برای دشمنان ایجاد کرد.

وی ادامه داد: فتنه در لغت آزمایش سخت است و در این مرحله دوست و دشمن از هم مشخص نمی شوند که بصیرت یابی تنها برای نجات از این مشکل است ومردم باید دقت کنند که مورد سوء استفاده قرار نگیرند.

حجت الاسلام محمودیان با اشاره به اینکه فتنه می تواند دوباره در مسائل دیگر کشور اتفاق بیافتد، بیان کرد: مردم با حضور در صف اول صحنه و استفاده از هوش و درایت رهبری می توانند در مقابل هرگونه فتنه ای ایستادگی کنند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه یک (استان فارس) در خصوص مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی فارس گفت: این دانشگاه محصول انقلاب و نظام اسلامی است و پشتیبانی از دانشگاه آزاد اسلامی وظیفه بسیار سنگینی است.

وی اضافه کرد: کار کردن برای خلق الله ثواب بسیاری دارد و زمانی که با قصد تقرب صورت گیرد ثواب آن مضاعف می شود که کار کردن در دانشگاه نیز از جمله مسئولیتهایی است که امتحان الهی به شمار می رود.

حجت الاسلام محمودیان با اشاره به اینکه در نوسانات موجود در کشور کار مدیر سخت است، افزود: دانشگاه آزاد و فعالیتهای اتفاقی در آن محصول کار جمعی است و امیدواریم با طرح جدید و ریاست مشترک بتوان مشکلات را هموار کرد.