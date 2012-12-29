خط زیبای مرحوم آیت الله ملک حسینی زبانزد خاص و عام است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید شاه آبادی بعدازظهر شنبه در حاشیه مراسم افتتاح نگارخانه سید امرالله حسینی و گشایش نمایشگاه دست نوشته های آیت الله العظمی ملک حسینی(ره) افزود: مطالب و نوشته هایی که در این آثار است هر کدام نشان دهنده عمق توجه و ارادت ایشان به انقلاب اسلامی، اهتمام به رفع مشکلات مردم و یادگاری از مبارزات انقلابی ایشان است.

وی بیان کرد: حضور معنوی آن عالم مجاهد در کهگیلویه و بویراحمد آنچنان قوی و ملموس بود که صدا و ندای حرکت ایشان در بقیه استانها نیز شنیده می شد.

شاه آبادی اظهار داشت: خط آن فقیه فقید دستمایه ای شد تا این نگارخانه به برکت دست نوشته های زیبایشان افتتاح شود.

وی همچنین یادآور شد: این پنجمین نگارخانه ای است که در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه بیش از 80 دست نوشته مرحوم آیت الله العظمی ملک حسینی از قبل از انقلاب تا قبل از رحلت بر روی دیوار رفته است.





