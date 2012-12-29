برگزاری اولین جلسه ستاد نوروزی شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری

ناصر بختیاری با اشاره به تعلق خاطر زحمت‌کشان بخش مسافری حمل و نقل ریلی کشور به دلیل سال‌ها تلاش و تجربه افزود: انجام وظایف و خدمات رسانی مطلوب به هموطنان شریف، جزو وظایف کلیه شرکت‌های فعال در حمل و نقل ریلی مسافری بوده و نیاز به تعیین تکلیف ندارند.

مدیرعامل شرکت رجاء ضمن قدردانی از مدیران شرکت‌های خصوصی دیگر به ویژه مدیرعامل شرکت مهتاب سیر که پیشنهاد تشکیل ستاد نوروزی به صورت مشترک را دادند گفت: هدف ما پیگیری اصولی تمام موارد تصویب شده در این ستاد برای ارائه خدمات بهینه و رضایت‌بخش به مسافران نوروزی می‌باشد.

وی استفاده از سازوکار و سیستم خودنظارتی را مهمترین بخش برای کنترل امور در پیشبرد خدمت‌رسانی مطلوب دانست و خاطر نشان کرد: آیین نامه نظارتی با اخذ تمام نقطه نظرات از سوی شرکت‌ها تنظیم شده و بعد از آن همگی مکلف به رعایت و نظارت دقیق در خدمات‌دهی هستیم.

مدیرعامل رجاء نوآوری در ارائه خدمات طی سفرهای نوروزی را یکی از برنامه‌های شرکت رجاء برشمرد و افزود: در این راستا در تلاش هستیم تا تمامی کارکنان مؤظف در قطارهای شرکت رجاء با لباس فرم مشخص و با رعایت اصول مشتری‌مداری خدمات شایسته‌یی را به هموطنان گرامی ارائه کنند و به همین منظور آماده هستیم تا با سایر شرکت‌های خصوصی فعال نیز همکاری نزدیکی داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مهتاب سیر جم نیز در این جلسه ضمن قدردانی از مدیرعامل رجاء برای همکاری‌های فیمابین با شرکت‌های خصوصی ریلی مسافری به ویژه در مباحث فنی و تعمیراتی، خاطر نشان کرد: سفرهای نوروزی همواره مهمترین پیک سفر سالانه در شبکه ریلی کشور محسوب شده و با توجه به مسایل روز همچنین مشکلات شرکت‌های فعال در عرصه حمل و نقل ریلی مسافری، باید با همکاری هم تلاش کنیم بهترین خدمت را به هموطنان در قطارهای مسافری ارائه کنیم.

سید حسن موسوی‌نژاد با بیان اینکه همه شرکت‌ها باید با همکاری هم تلاش کنند تا ارتقاء کمی و کیفی در خدمات مسافری را طی نوروز 92 شاهد باشیم افزود: برای ارائه خدمات مطلوب لازم است حداکثر توان و بضاعت خود را جهت بکار گرفتن تمام ناوگان مسافری بکار گیریم.

در ادامه این جلسه نیز مدیران و نمایندگان سایر شرکت‌های خصوصی ضمن تشکر از همکاری‌های رجاء در مباحث آماده‌سازی و تعمیرات واگن‌ها به بیان نقطه نظرات، آمادگی‌ها و رفع کمبودهای شرکت‌های متبوع برای سفرهای نوروزی پرداختند.

گفتنی است در پایان این جلسه با اکثریت آرا، مهندس عبادا... فروزش - سرپرست معاونت اجرایی شرکت رجاء - به عنوان رئیس ستاد نوروزی شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری انتخاب شد.