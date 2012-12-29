ظرفیت ورزشگاه حافظیه 15هزارنفراست/ درهای مجزا برای هواداران

غلامرضا کمانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش از این ظرفیت ورزشگاه حافظیه 25 هزار نفر بود که به دلیل صندلی گذاری میزان گنجایش ورزشگاه کاهش یافته و فقظ 15 هزار نفر می توانند در این ورزشگاه وارد شوند.

وی ادامه داد: به دلیل محدود بودن ظرفیت، در هرساعتی که ورزشگاه پرشود بلافاصله درب های ورودی بسته می شود به همین دلیل علاقمندان باید پیش از بسته شدن درب ها بلیط خود را تهیه کرده و به ورزشگاه وارد شوند.

تمهیدات ویژه برای ورودوخروج هواداران

مدیرکل ورزش و جوانان فارس تصریح کرد: هیئت فوتبال فارس به منظور جلوگیری از بازار سیاه برای این مسابقه تمهیدات اندیشیده به طوری که هر فرد فقط می تواند یک بلیط تهیه کند وبعد از خرید نیزباید وارد ورزشگاه شود.

کمانه افزود: امسال برای اولین بار درب های ورودی و خروج هواداران دوتیم مجزاست تا علاقه مندان بدون درگیری بتوانند بازی دوتیم پرسپولیس و فجر شهید سپاسی را تماشا و در ادامه نیز به راحتی ورزشگاه را ترک کنند.

تماشاگران بازی فجر و پرسپولیس، فرهنگی رفتار کنند

وی همچنین از تماشاگران مسابقه فجر شهید سپاسی شیراز و پرسپولیس تهران درخواست کرد که فرهنگی رفتار کنند تا بدین وسیله بارفتار مناسب خود به شکل مطلوب نماینده شهر فرهنگ و ادب باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس اضافه کرد: با توجه به نزدیکی این مسابقه به اربعین حسینی هواداران دوتیم باید حرکات و شعارهای فرهنگی متناسب با این مناسبت را در ورزشگاه بیان کنند.