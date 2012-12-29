اجرای 33 برنامه ورزشی در جشنواره فرهنگی ورزشی "فجر"

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ایلکا با اعلام خبر تشکیل ستاد فرهنگی ورزشی "فجر" در حوزه شمال شرق تهران، گفت: با تشکیل این ستاد و برگزاری جلسات متعدد با هیئتهای ورزشی، برای هرچه باشکوهتر شدن مراسم مختلف و مسابقات جشنواره فجر، گامهایی مثبت برداشته شده است.

وی با اشاره به اهم اقدامات پیگیری شده برای برنامه های فجر امسال، افزود: طبق برنامه ستاد اداره کل، جلساتی با موضوع میزبانی مراسم مختلف و مسابقات ورزشی استان برگزار و موضوع بررسی شده است که براساس آن، 33 برنامه ورزشی در حوزه شمال شرق برنامه ریزی شده که طبق برنامه های ستاد دبیرخانه جشنواره فجر، برای حضور ورزشکاران و مربیان در کلیه مراسم و مسابقات، تصمیماتی اتخاذ می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شمال شرق تهران با اشاره به جلسات متعدد با شهرداران مناطق، پیرامون فضاهای ورزشی حوزه شمال شرق، اضافه کرد: جلساتی را با شهرداران مناطق 8 و 13 شهر تهران، درخصوص باشگاه دیهیم و رفع مشکلات موجود در مجموعه ورزشی پیروزی داشته ایم.

ایلکا با اشاره به نشست مشترک پیرامون باشگاه دیهیم، گفت: مقرر شد که زمین چمن مصنوعی این باشگاه با جلسات و بازدیدهای بعدی کارشناسان شهرداری مورد احیا قرار گرفته و همچنین تجهیز سکوهای تماشاچی و نور باشگاه نیز از موارد موضوعی مورد مشارکت شهرداری با حوزه شمال شرق تهران بوده است.

وی در پایان همچنین از برگزاری جلسات با ارگانها، شهرداریها، سازما نها و دستگاه های اجرایی برای تعامل بیشتر پیرامون ارائه خدمات به ورزشکاران و جوانان حوزه شمال شرق خبرداد و افزود: مشکلاتی از جمله زیرسازی و آسفالت پارکینگ مجموعه ورزشی پیروزی، ترمیم کفپوش سالنها، آماده سازی خدمات به ورزشکاران جانباز و معلولان، احداث و تجهیز نمازخانه ورزشگاه و مواردی نظیر اقدامات عمرانی در مجموعه ورزشی پیروزی، دیده می شد که در جلساتی با همکاری شهرداری منطقه 13 در حال رفع و اجراست.

دیدار "نژادفلاح" با جانبازان آسایشگاه "ثارالله"

مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران با حضور در آسایشگاه جانبازان ثارالله در منطقه شمیرانات، با یادگارهای هشت سال دفاع مقدس دیدار و گفتگو کرد.

در جریان این دیدار محمدحسین نژادفلاح ضمن تجلیل از ایثارگریها و جانبازیهای ‌افتخارآفرینان جنگ تحمیلی، گفت: وظیفه مسئولان و مدیران نظام آن است که همواره رشادتها و ایثارگریهای جانبازان عزیز را پاس بدارند و با حضور در آسایشگاه ها، ضمن تجدید پیمان با افتخار آفرینان عرصه جنگ و جبهه، فراموش نکنند که امانتدار عزیزانی هستند که با جانفشانی و ایثارگری، ایران و انقلاب اسلامی را محافظت کردند تا امروز بتوانیم ادامه دهندگان شایسته ای برای راه آنان باشیم.

نژاد فلاح در این دیدار پس از گفت و شنود با جانبازان عزیز، آمادگی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران را برای برآورده کردن انتظارات آنان در حد وسع خود، اعلام کرد.

هفت بدمینتون ‏باز تهرانی در رقابتهای بین ‏المللی دهه فجر پیراهن تیم ملی به تن می‏ کنند

دبیر هیئت بدمینتون استان تهران از حضور هفت بدمینتون ‏باز تهرانی دراردوی تیم ملی حاضر در رقابتهای بین ‏المللی دهه مبارک فجر خبر داد.

علیرضا الهاکی گفت: تهران از 27 بهمن ماه امسال میزبان رقابتهای بین‏المللیبدمینتون دهه فجر است که این رقابتهای ورزشی با حضور تیمهای مختلف جهان به مناسبتگرامیداشت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگزار می‏ شود.

وی اضافه کرد: برای تعیین نفرات برتر، مسابقات گزینشی کشوری برایانتخاب اعضای تیم ملی حاضر در این رقابتهای بین‏المللی برگزار شد.

دبیر هیئت بدمینتون استان تهران بیان داشت: ماه گذشته رقابتهای انتخابی در سه رده جوانان، امید و بزرگسالان برگزار شد.

وی ادامه داد: مسابقات بانوان برای حضور در تیم ملی زنان بدمینتون نیز روزهای پنج‏ شنبه و جمعه برگزار می ‏شود و با نتایج به دست آمده هفت بدمینتون ‏باز مرد تهرانی در قالب تیم ملی در مسابقات بین ‏المللی دهه فجر حاضر هستند.

الهاکی تصریح کرد: این هفت عضو تیم ملی ضمن تداومتمرینات عادی خود در هیئت استان تهران در اردوی تیم ملی نیز شرکت خواهندکرد.

تیم شهید بهشتی قهرمان لیگ نوجوانان فوتبال ری شد

تیم فوتبال شهید بهشتی قهرمان لیگ برتر رده سنی نوجوانان شهرستان ری شد و جواز حضور در لیگ استان تهران را در سال 92 کسب کرد.

در مسابقات لیگ برتر رده سنی نوجوانان شهرستان ری شش تیم حضور داشتند که پس از تیم شهید بهشتی، تیمهای مقاومت و مهتاب یزد رده های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال شهرستان ری در رده سنی نوجوانان نیز تیمهای نیکان، پویا فراز و حصاری به ترتیب اول تا سوم شدند و تیم نیکان جواز حضور در لیگ برتر سال آینده را کسب کرد که در این رقابتها 10 تیم به شکل دوره ای و در 9 هفته مسابقات خود را برگزار کردند.

گفتنی است، مسابقات فوتبال باشگاههای شهرری در گروه های سنی مختلف به پایان رسیده است و فقط مسابقات لیگ برتر بزرگسالان در حال انجام است و این رقابتها نیز در سه هفته آینده به پایان خواهد رسید.

در مسابقات لیگ برتر بزرگسالان 9 تیم شرکت دارند که تا سه هفته دیگر تکلیف این رقابتها مشخص و تیم صعود کننده به لیگ برتر فوتبال استان تهران مشخص می شود.

هم اکنون پس از گذشت شش هفته تیم هدایت گستر در صدر جدول قرار دارد و تیمهای ره آورد و بسیج در مکانهای دوم و سوم جدول قرار دارند.