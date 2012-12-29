مرحله منطقه ای شانزدهمین جشنواره قصه گویی در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید داوود حسینی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مرحله منطقه ای جشنواره بین المللی قصه گویی در بندرعباس، عنوان کرد: کانون از بین 40 فعالیت خود به قصه گویی توجه ویژه ای دارد، زیرا خداوند در قرآن به دفعات زیاد خود را قصه گو معرفی کرده و بر همین اساس، قصه گویی یکی از روش های تربیتی بیان حقایق محسوب می شود.

وی ادامه داد: از 10 الی 13 دی ماه بندرعباس به مدت چهار روز میزبان 40 قصه گو از استان های مختلف کشور است که به منظور شرکت در مرحله منطقه ای شانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی راهی استان هرمزگان می شوند.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان افزود: مراسم افتتاحیه این جشنواره ساعت هشت صبح روز دهم دی ماه در سالن اجتماعات مجتمع آفرینش کانون پرورش فکری در بندرعباس آغاز می شود و پس از چهار روز برگزاری مسابقه و اجرای برنامه های جنبی، آیین اختتامیه ساعت هشت صبح روز سیزدهم دی در همین سالن برگزار خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: در این جشنواره 40 قصه گو از هفت استان کشور در دو بخش مربیان کانون و آزاد به مسابقه خواهند پرداخت که از این تعداد، 30 نفر مربوط به بخش مربیان کانون و 10 نفر نیز شرکت کننده بخش آزاد هستند.

وی به استانهای شرکت کننده در این جشنواره قصه گویی اشاره کرد و گفت: در این مرحله از جشنواره 12 نفر از استان تهران، هفت نفر از یزد، شش نفر از هرمزگان، پنج نفر از ایلام، پنج نفر از آذربایجان غربی، سه نفر از کهگیلویه و بویر احمد و دو نفر از استان مرکزی شرکت می کنند و همچنین سه کارشناس از استان های خوزستان، همدان و مرکزی وظیفه داوری آثار را بر عهده دارند.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان در تشریح جزئیات بیشتر جشنواره، عنوان کرد: در بخش آزاد شرکت کنندگان به ارائه قصه هایی با موضوعات مختلف مذهبی و اجتماعی و همچنین در رابطه با قهرمانان ایرانی خواهد پرداخت و همچنین در بخش جنبی جشنواره نیز به منظور معرفی فرهنگ بومی و محلی هرمزگان، آئین های عاشوایی و مذهبی استان هرمزگان شامل چاووش خوانی، تعزیه، شروه خوانی، علم گردانی و سنگ زنی اجرا خواهد شد و برگزاری نمایشگاه عکس محرم و نشست تخصصی "تاثیر قصه و قصه گویی بر تربیت فرزندان" با حضور والدین از دیگر برنامه های پیش بینی شده طی ایام جشنواره است.

حسینی با بیان اینکه حضور تمامی گروه های سنی در برنامه های مختلف این جشنواره آزاد است، اظهار داشت: مخاطبان اصلی برنامه های کانون افراد شش تا 16 ساله هستند و پیش بینی ما این است که حدود 500 دانش آموز از مدارس بندرعباس در این جشنواره حضور یایند، هر چند برنامه هایی تدارک دیده شده تا قصه گویان حاضر در جشنواره به جزایر قشم و هرمز و همچنین شهرهای فین و میناب اعزام شوند تا دانش آموزان مناطق محروم نیز بتوانند از این برنامه ها بهره مند شوند.

وی در پایان عنوان کرد: برگزاری این جشنواره در استان هرمزگان علاوه بر توانمندسازی مربیان و اعضای کانون در زمینه قصه گویی، شرایطی برای آموزش غیرمستقیم والدین فراهم خواهد کرد تا با ابزار تربیتی قصه گویی بیشتر آشنا شوند و در این رابطه تجربیات مربیان را هم مدنظر قرار دهند.

به گزارش مهر، برگزیدگان مرحله منطقه ای شانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی به مرحله کشوری این دوره از جشنواره معرفی شوند که از 28 بهمن ماه تا اول اسفند امسال در تبریز برگزار خواهد شد.