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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۱۲

بهادری:

داشتن تعرفه عوارض قانونی موجب جلوگیری از انحراف مالی است

داشتن تعرفه عوارض قانونی موجب جلوگیری از انحراف مالی است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری البرز گفت: به منظور جلوگیری از انحراف در مباحث مالی باید تعرفه عوارض مورد توجه قرار گیرد.

آرش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه داشتن تعرفه عوارض قانونی موجب جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی در بحث های مالی است، تاکید کرد: باید تعرفه هایی همچون عوارض بر معاملات غیرمنقول، عوارض کسب و پیشه، عوارض حق افتتاح کسب و پیشه، عوارض اتباع بیگانه و حق تفکیک مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: طی روزهای گذشته نیز تعرفه عوارض دهیاریهای بخش آسارا بررسی و مسئولان بخش خواستار ساماندهی و سازماندهی فعالیتها با مشارکت سازمانها و ارگانهای مسئول در بخش آسارا به ویژه در محور جاده چالوس شدند.

بهادری افزود: برگزاری دوره های آموزشی و کارشناسی برای تدوین تعرفه ها از دیگر موارد مطروحه در نشست با مسئولان بخش بود.

مشکلات روستاها با تدبیر و برنامه ریزی رفع می شود

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری البرز در بخشی دیگر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه امور روستایی گفت: فعالیتهای عمرانی، هدایت اعتبارات به سمت عمران و آبادانی روستاها و ساماندهی دهیاریها تا کنون انجام شده است.
 
بهادری اظهار داشت: وضعیت فعلی روستاها به لحاظ امکانات و فعالیتهای انجام شده با دو سال گذشته قابل مقایسه نیست، اگرچه در برخی روستاها مشکلاتی وجود دارد که با برنامه ریزی و تدبیر مرتفع خواهد شد.
 
وی با اشاره به نشستی با دهیاران و بخشدار مرکزی شهرستان نظرآباد یادآور شد: بر اساس گزارشها هم اکنون روستاهای واقع در این بخش مرکزی از راه آسفالته مناسب، برق، آب آشامیدنی و امکانات ارتباطاتی برخوردارند.
 
بهادری گفت: در این نشست مباحثی از جمله تعاونی دهیاریها، بیمه تکمیلی دهیاران و خانواده هایشان، متمرکز کردن مدیریت پسماند روستایی، ارتقای سطح دانش و آگاهیهای دهیاریها، تدوین تعرفه عوارض دهیاریها و نظام مند شدن مسائل مالی در بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
کد مطلب 1778753

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