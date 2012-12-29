به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید خرسند امروز در حاشیه دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت امضای تفاهم نامه های همکاری میان دانشگاههای صنعتی و بخش های صنعتی افزود: این نوع تفاهم نامه ها موجب می شود تا دانش فنی هایی که در دانشگاه تولید می شود در بخش های صنعتی کاربردی شوند.

مدیر کل امور پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه نصیر طوسی با شاره به همکاری های این دانشگاه با بخش های صنعتی اظهار داشت: در این راستا این دانشگاه در صدد است تا دستاوردهایی را که در 7 دانشکده این دانشگاه تولید می شود در بخش های صنعتی کاربردی کند.

وی با اشاره به حجم قراردادهای اخیر این دانشگاه خاطرنشان کرد: در سال جاری بالغ بر 15 میلیارد تومان تفاهم نامه با سایر بخش ها داشتیم که در دل این تفاهم نامه ها ریزقراردادهایی منعقد شده است.

خرسند تعداد این ریز قراردادها را بالغ بر 250 مورد ذکر کرد و ادامه داد: این تفاهم نامه ها در حوزه های دفاعی، نفت، گاز و پتروشیمی است که علاوه بر نهادهای دولتی با بخش های خصوصی زیرمجموعه وزارت صنایع نیز همکاری هایی داریم.

وی تعداد قراردادهای امضا شده را بالغ بر 11 مورد دانست و اضافه کرد: علاوه بر این دانشگاه در اجرای چندین پروژه کلان ملی نیز همکاری دارد.

مدیر کل امور پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه نصیر طوسی طراحی و ساخت هلی کوپتر و پلت فرم خودرو ملی را از جمله پروژه های کلان ملی این دانشگاه نام برد و اظهار داشت: پروژه طراحی و ساخت هلی کوپتر ملی با همکاری شرکت پنها در دانشگاه خواجه نصیر اجرایی خواهد شد و پروژه پلت فرم خودرو این دانشگاه نیز به عنوان دانشگاه همکاری مشارکت دارد.

خرسند طراحی و ساخت پوشش های ضد رادار را از دیگر پروژه های این دانشگاه نام برد و گفت: کلیه این طرح ها در فاز مطالعاتی که مراحل مطالعاتی خود را طی می کنند.