154 طرح کشاورزی در سمنان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین ظهر شنبه در نشست ستاد توسعه کشاورزی شهرستان سمنان که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: حجم تسهیلات این طرح ها 143بیش از میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه در این ستاد 175 طرح کشاورزی بررسی شده است، اظهار داشت: با اجرای طرح های مصوب 335 نفر در بخش کشاورزی جذب کار می شوند.

فرماندار شهرستان سمنان اضافه کرد: از طرحها و اعتبار مصوب شده دو طرح با اعتبار 46 میلیارد ریال و اشتغالزایی 45 نفر مربوط به بانک سپه و مابقی مربوط به بانک کشاورزی است.

سعدالدین در این نشست از پیگیری استاندار سمنان در رفع مشکلات اعتباری طرح های توسعه بخش کشاورزی استان تقدیر کرد.

بنابر این گزارش: در این نشست دستورالعمل ابلاغی در خصوص تسهیلات جدید برای تسریع در پرداخت تسهیلات بخش توسعه کشاورزی قرائت و بر اجرای مفاد آن تاکید شد.