  1. عناوین کل
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۲۷

سعدالدین خبر داد:

154 طرح کشاورزی در سمنان تصویب شد

154 طرح کشاورزی در سمنان تصویب شد

سمنان–خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سمنان از تصویب 154طرح کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: توسعه بخش کشاورزی موجب تحول در اشتغال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین ظهر شنبه در نشست ستاد توسعه کشاورزی شهرستان سمنان که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: حجم تسهیلات این طرح ها 143بیش از میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه در این ستاد 175 طرح کشاورزی بررسی شده است، اظهار داشت: با اجرای طرح های مصوب 335 نفر در بخش کشاورزی جذب کار می شوند.

فرماندار شهرستان سمنان اضافه کرد: از طرحها و اعتبار مصوب شده دو طرح با اعتبار 46 میلیارد ریال و اشتغالزایی 45 نفر مربوط به بانک سپه و مابقی مربوط به بانک کشاورزی است.

سعدالدین در این نشست از پیگیری استاندار سمنان در رفع مشکلات اعتباری طرح های توسعه بخش کشاورزی استان تقدیر کرد.

بنابر این گزارش: در این نشست دستورالعمل ابلاغی در خصوص تسهیلات جدید برای تسریع در پرداخت تسهیلات بخش توسعه کشاورزی قرائت و بر اجرای مفاد آن تاکید شد.

کد مطلب 1778763

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید

    اخبار کوتاه