تجهیز مدارس علوم دینی اهل سنت به امکانات ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خیرخواه بعد از ظهر شنبه در آئین اهدای وسائل ورزشی به مدارس علوم دینی اهل سنت استان گلستان، افزود: اسلام دین کامل و جامعی است و به ابعاد مختلف زندگی انسان می پردازد و همواره بر سلامت جسم و روح تاکید دارد.

وی با بیان اینکه اگر انسان ورزش نکند، گرفتار انواع امراض خواهد شد، تصریح کرد: کلید سلامتی و رمز خروج از آفات امراض آن است که ورزش را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

خیرخواه اظهار داشت: پیامبر عظیم الشان اسلام نیز همواره بر سلامت جسم و اهمیت ورزش اهمیت می دادند و بر آموزش سوارکاری، تیراندازی و شنا تاکید فراوان داشتند.

در این مراسم، مدیرکل مرکز خدمات حوزه های علمیه استان گلستان با تاکید بر نقش انقلاب اسلامی در راستای رشد و ترقی جایگاه مدارس علوم دینی گفت: پاسداشت انقلاب و دستاوردهای آن برهمگان واجب است.

حجت الاسلام ایوب وردان افزود: حوزه های علمیه در تربیت دینی مردم نقش مهمی دارند و در هدایت جامعه نیز نقش بسزایی ایفا می کنند.

وی ادامه داد: ایجاد حکومت اسلامی در بسیاری از نقاط جهان به یک آرزو تبدیل شده اما ملت ایران در زیر سایه دین اسلام همه امورات خود را دنبال می کنند و ما باید این نظام را قدر بدانیم.

در این مراسم به نمایندگان بیش از 40 مدرسه علوم دینی وسائل ورزشی اهدا شد.