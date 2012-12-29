مردم آگاه و با بصیرت ایران در مقابله با فتنه 88 بسیار هوشیارانه عمل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان زنجان با اشاره به اینکه فتنه 88 تمام توطئه های دشمنان را یکجا در خود جای داده بود افزود: این مقوله بیانگر بیداری دشمنان و استفاده از هر ترفندی برای سرنگونی انقلاب است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به برنامه ریزی مطلوب امسال در جهت برپایی مراسم 9 دی در استان گفت: این ایام باید به بهترین شکل برگزار شود تا حماسه ملت ایران از اذهان پاک نشود.

حجت الاسلام خاتمی در ادامه با یادآوری مصوبات جلسات شورای فرهنگ عمومی ادامه داد: فرهنگ عاشورایی مردم ارزشمندترین فرهنگ نظام جمهوری اسلامی ایران است که باید در راستای زنده نگه داشتن آن تمام تلاش خود را به کار بست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه به برپایی کنگره های مشاهیر و مفاخر استان اشاره کرد و گفت: این کنگره ها باید دارای خروجی مطلوبی باشد.

حجت الاسلام خاتمی با اعلام اینکه برگزاری چنین کنگره هایی نیازمند بهره گیری از هیئت علمی و افراد خبره است، افزود: کنگره هایی که در حد ملی برگزار می شود باید با برنامه ریزی های از قبل تعیین شده اجرایی شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: نباید از مفاخر و بزرگان دین این استان غافل شد و اثرات فرهنگی که برپایی چنین کنگره هایی در پی خواهد داشت را مورد بررسی قرار داد.

حجت الاسلام خاتمی، افزود: عاشورا، سرمایه گرانبها و بی انتهایی است و در فتنه ای که در روز عاشورا پدید آمد مردم مومن، متدین و انقلابی ایران با تاسی از این فرهنگ در صحنه حاضر و پاسخ دشمنان را دادند.

وی افزود: جلسات شورای فرهنگ عمومی باید خروجی های مناسبی را داشته باشد و با توجه به وقت و سرمایه گذاری هایی که برای اجرای مصوبات می شود باید دقت شود که اثرات آن برای حرکت فرهنگی و ارتقا سطح فرهنگ جامعه تا چه میزان خواهد بود.