تراکتورسازی فقط یک بازیکن می تواند جذب کند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در نقل و انتقالات نیم فصل در ازای خروج چهار بازیکن، فقط سه بازیکن را جذب کرد و قرار است یک بازیکن خارجی دیگر روز دوشنبه با این باشگاه قرارداد ببندد اما در عین حال موضوع جذب بازیکن از سوی مسئولان تراکتورسازی در این مقطع مورد انتقاد خیلی ها قرار گرفت.

در این خصوص رضا تقیون مسئول روابط عمومی هیئت فوتبال آذربایجان شرقی، با اعلام جزئیات قرارداد بازیکنان جدید تیم تراکتورسازی گفت: این تیم پنج جای خالی برای جذب بازیکن داشت.

وی با بیان اینکه تیم تراکتورسازی هنوز برای ثبت قرارداد با پنج بازیکن در لیست خود جا داشت، تاکید کرد: تیم تراکتورسازی سه بازیکن جدید را جانشین "آنسلمو گونزالس" ، " ژائو ویه لا" ، فرزاد حاتمی و احسان حاج صفی، بازیکنان جدا شده خود کرده و بدین ترتیب می توانست تا پایان مهلت نقل و انتقالات پنج بازیکن دیگر نیز به خدمت بگیرد.

تقیون در این خصوص افزود: طبق قوانین نقل و انتقالات، تیم تراکتورسازی می توانست یک بازیکن زیر 23 سال، یک بازیکن آسیایی، یک بازیکن فیفا و دو بازیکن ایرانی به خدمت بگیرد.

اما در این ارتباط سایت باشگاه تراکتورسازی با درج مطلبی تحت عنوان " تراکتور تنها یک جای خالی دارد " نسبت به گفته های مسئولان هیئت فوتبال و انتشار اخباری مبنی بر اینکه تراکتورسازی پنج جای خالی برای جذب بازیکن داشت، واکنش نشان داد.

در این مطلب باشگاه تراکتورسازی مدعی شده که تیم فوتبال این باشگاه با در اختیار داشتن 20 بازیکن بزرگسال و 12 بازیکن زیر 23 سال و امید تنها یک جای خالی به عنوان سهمیه آسیا دارد نه بیشتر. همچنین بنا بر اعلام باشگاه تراکتورسازی، میلاد فخر الدینی جزو بازیکنان زیر 23 سال باشگاه به حساب می آید.

محمد حسین جعفری نیز در این خصوص گفت: در فصل نقل و انتقالات نیم فصل ما با سه بازیکن جدید قرار داد امضا کردیم. با یک بازیکن خارجی دیگر هم به زودی قرار داد می بندیم و عملا فقط یک سهمیه آسیایی ما جذب نشده که البته وضعیت بودجه هم، ما را از این کار باز داشته است.

وی افزود: تلاش های بسیاری در باشگاه صورت گرفت تا بازیکنان مورد نظر کادر فنی به تیم جذب شوند. حداقل با 10 بازیکن مذاکرات فشرده و مستقیم داشتیم که اغلب به خاطر مخالفت باشگاه هایشان نتوانستند به تراکتورسازی ملحق شوند. ولی من از این بابت نگران نیستم. نگرانی من بیشتر به خاطر نگاه مایوسانه هواداران ماست که به آنها تلقین شده ما یار کافی برای موفقیت نداریم.

جعفری اظهار داشت: تراکتور دو سال قبل با تیمی که از نظر بازیکن حتی نصف تیم کنونی نبود، توانست با همه مشکلات تا رده پنجم بالا بیاید و فقط یک گام تا آسیایی شدن فاصله داشت. آن زمان بازیکنان ما از نظر اسمی معروف نبودند ولی هواداران با تمام انرژی خود تیم را حمایت می کردند. این انرژی باعث موفقیت تیم می شد.