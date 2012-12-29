حماسه 9 دی پروژه انقلاب های مخملی را برای همیشه نابود کرد

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور مردم در حماسه 9 دی فتنه دشمنان داخلی و خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را با همه ابعادش درهم شکست و سران فتنه را رسوا و قدرتهای شرق و غرب را یکبار دیگر مبهوت قدرت ایران کرد.

وی اظهار داشت: مردم ایران با سرلوحه قرار دادن عاشورای حسینی، روحیه شهادت طلبی و مبارزه با ظلم و ستم و نفاق در برابر دشمنان را در وجود خود زنده نگه داشته اند.

وی گفت: توهین به فرهنگ عاشورا با واکنش آگاهانه مردم در جریان فتنه انگیزی های سال 88 مواجه شد و باید توجه داشت که اعتقادات دینی، ارزش‌های معنوی، عاشورا و معنویت از مشترکات و خط قرمزهای مردم ایران است.

امام جمعه نهاوند گفت: دشمن در برنامه ‌ریزی‌ها و معادلات خود اعتقادات مستحکم ملت ایران را نازل ارزیابی کرده بود، اما حماسه 9 دی و حضور مردم موجب شد دشمنان داخلی و خارجی به این باور برسند که ملت ایران در برابر ارزش‌های دینی خود سکوت نمی‌ کند.

وی با بیان اینکه جریان فتنه به صورت سازمان یافته با استفاده از نیروهایی که سپس تبدیل به معاندین شدند، وارد کارزار علیه نظام شده بود، افزود: این افراد غافل با اقدامات نسنجیده خود باعث خوشحالی دشمنان نظام شدند.

حجت الاسلام مغیثی افزود: جریان فتنه و گروه های معاند به همراه قدرت های خارجی گستاخانه وارد عرصه شده بودند و اگر شجاعت مردم در 9 دی ماه نبود، بدون تردید این اوضاع برای نظام گران تمام می شد.

وی گفت: بنا به فرموده رهبری 9 دی حادثه کوچکی نیست، بلکه آن حرکت عظیم و ماندگار مردمی شبیه حرکت بزرگ ملت در روزهای اول انقلاب بود، حماسه ای که مردم آمدند و بساط فتنه و فتنه گران را در هم پیچیدند.