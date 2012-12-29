حماسه 9 دی انقلابی عظیم بود

عیسی امامی ظهر شنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت 9 دی گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حادثه نهم دی در واقع یک امتحان بزرگ برای همه ملت ایران بود که مردم توانستند با پیروی از ولایت فقیه و آنچه که در تاریخ تجربه کرده بودند، سربلند بیرون بیایند و و یک انقلاب عظیم را شکل بدهند.

امامی افزود: آنچه در گذشته در تاریخ دیده شده به عنوان عبرتی از واقعه عاشورا بود که مردم در برابر این فتنه از آن الگو گرفتند و متاسفانه برخی ها نتوانستند از این امتحان سر بلند بیرون بیایند و در واقع بصیرت و آگاهی لازم را برای مقابله نداشتند.

وی بیان کرد: آنچه در این راه برای ما مهم است، ولایت پذیری است که با تکیه بر آن می توان از مسیر مشکلات با سربلندی عبور کرد و اگر این تبعیت و ولایت پذیری در بین مردم وجود داشته باشد و به آن بلوغ فکری لازم دست پیدا کنند می توانند در واقع از هر واقعه ای عبور کنند .

امامی اظهار کرد: شروع و آغاز مقابله با چنین فتنه هایی توسط امام خمینی (ره) شکل گرفت که ایشان توانستند انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند و بعد از در جنگ تحمیلی بود که رزمندگان اسلام توانستند با رشادت با فتنه های دوران جنگ مقابله کرده و این انقلاب را از چنگال ستمگران و جهانخواران نجات دهند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: فتنه 88 یک نو نواندیشی و طراح مهندسی شده ای از طرف غرب بود که رهبری اصحاب فتنه را در دست داشتند و بخشی نیز در دست نیروهایی در کشور بود که در حال حاضر پناهنده غرب شده اند .

وی با اشاره به اینکه باید در آینده نیز مواظب چنین فتنه هایی بود عنوان کرد: مردم باید با صبر و شکیبایی و همچنین پیروی از اسلام و ولایت فقیه بر این فتنه ها پیروز کردند و از امتحان الهی سربلند بیرون بیایند.