استادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه دوم محققین را در جشنواره رازی کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سیامک زارعی قنواتی استادیار گروه چشم دانشگاه و عباسعلی یکتا استاد دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکیدر این جشنواره تقدیر شدند.

این خبر حاکی است، عباسعلی یکتا با ارائه مقاله ای با عنوان شیوع عیوب انکساری در دانش آموزان موفق به کسب این عنوان در کمیته تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی شد.

در این تحقیق که در قالب مقاله ارائه شده مشخص شد که عیوب انکساری یکی از ریز فاکتورهای اصلی در بروز نابینایی، کم بینایی و تنبلی چشم به شمار می رود.

در این تحقیق که بر روی دو هزار و 130 دانش آموز مقطع ابتدایی و راهنمایی انجام گرفت میزان عیوب انکساری کودکان و دید دو چشمی مورد بررسی قرار گرفت.

‌این مقاله در پایگاه بین المللی ISI نمایه و در سال 2010 مجله چشم پزشکی استرالیا و نیوزلند و بینایی سنجی آمریکا به چاپ رسیده است.

یکی از فاکتورهای مهم ارزشیابی در جشنواره رازی تعداد مقالات ارائه در 5 سال گذشته است که در این مدت 41 مقاله توسط این محقق تهیه شده و از این تعداد 29 مقاله در پایگاههای معتبر بین المللی ISIو PUBMEDبه چاپ رسیده است.

همچنین در یک سال گذشته نیز 13 مقاله ISI همکاری اعضاء هیئت علمی گروه بینایی سنجی دانشکده پیراپزشکی با همکاری این محقق به چاپ رسیده است.

شایان ذکر است که، تقدیر از محققان برتر هجدهمین جشنواره تحقیقاتی رازی 25 دی ماه با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.