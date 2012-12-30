  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

آغاز ثبت‌نام دومین دوره مسابقات ملی دانشجویی مناظره

آغاز ثبت‌نام دومین دوره مسابقات ملی دانشجویی مناظره

ثبت‌نام گروه های دانشجویی برای شرکت در دومین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی از امروز(شنبه) 9 دی ماه آغاز شد و تا 20 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عنبری - دبیر اجرایی مسابقات مناظره گفت: آیین نامه و شرایط شرکت در مسابقات در پایگاه اینترنتی مسابقات، ذکر شده و ثبت نام نیز به صورت مجازی در پایگاه اینترنتی مسابقات مناظره به نشانی www.isdc.ir صورت می پذیرد.

وی افزود: دومین دوره مسابقات مناظره دانشجویی در سطح ملی و در اسفند ماه برگزار می شود و دانشجویان می توانند در گروه های چهار نفره در آن ثبت نام کنند.
 
دبیر اجرایی مسابقات مناظره تصریح کرد: محدودیت مقطع تحصیلی در این دوره از مسابقات وجود ندارد و دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری می توانند در آن شرکت کنند.
کد مطلب 1778787

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