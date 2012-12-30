به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عنبری - دبیر اجرایی مسابقات مناظره گفت: آیین نامه و شرایط شرکت در مسابقات در پایگاه اینترنتی مسابقات، ذکر شده و ثبت نام نیز به صورت مجازی در پایگاه اینترنتی مسابقات مناظره به نشانی www.isdc.ir صورت می پذیرد.

وی افزود: دومین دوره مسابقات مناظره دانشجویی در سطح ملی و در اسفند ماه برگزار می شود و دانشجویان می توانند در گروه های چهار نفره در آن ثبت نام کنند.

دبیر اجرایی مسابقات مناظره تصریح کرد: محدودیت مقطع تحصیلی در این دوره از مسابقات وجود ندارد و دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری می توانند در آن شرکت کنند.