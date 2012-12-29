رد صلاحیت مشایی تبعاتی ندارد/ انتساب احمدی نژاد به فتنه از بی بصیرتی است

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هدایت خواه ظهر شنبه در نشست پرسش و پاسخ به مناسبت سالگرد حماسه 9 دی در محل مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد در پاسخ به سوالی در مورد احتمال وقوع فتنه در انتخابات آینده اظهار داشت: به طور طبیعی امکان شیطنت هست و مادامی که می خواهیم جوهره انقلابی خود را داشته و بر آرمان های انقلاب اصرار داریم توطئه های دشمنان وجود دارد.

کلیدواژه دشمن برای انتخابات سال 92

وی با بیان اینکه دشمنان برای انتخابات آینده نیز طراحی هایی را انجام داده اند، عنوان کرد: کلیدواژه نقشه های انتخابات سال 88 تقلب بود و حال روی کلیدواژه دیگری برای انتخابات آینده دارند کار می کنند و آن "آزاد نبودن انتخابات" است.

این عضو جبهه پایداری با بیان اینکه به طور مرتب موضوع آزاد نبودن انتخابات در رسانه های بیگانه و داخلی مطرح می شود، افزود: با این ترفند دشمنان به دنبال این هستند که حضور مردم را در انتخابات کمرنگ کرده و پایگاه مردمی نظام را متزلزل کنند.

هدایت خواه با بیان اینکه فتنه سال 88 لطماتی را به نظام وارد کرد ولی دستاوردهای عظیمی نیز به همراه داشت، افزود: مهم ترین این دستاوردها هوشیاری و بیداری مردم و نیروهای انقلاب بود.

وی پیوند عمیق با رهبری را از دیگر دستاوردهای فتنه سال 88 دانست و گفت: با این حال دشمن در جریان انتخابات سال آینده به دنبال اقداماتی هست که باید مراقب و هوشیار باشیم.

جریان انحرافی را یک "جریان" نمی دانم

نماینده شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس هفتم و هشتم در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ورود جریان انحرافی به انتخابات سال آینده نیز بیان داشت: آنها تلاشهایی می کنند که در انتخابات آینده حضور پیدا کنند ولی شخصا هنوز به این نتیجه نرسیده اند که این افراد یک "جریان" باشند.

هدایت خواه ادامه داد: یک جریان دارای پایگاه اجتماعی است در صورتی که جریان انحرافی عقبه اجتماعی ندارند و گروهی هستند که تلاش می کنند خود را به صورت یک جریان معرفی کنند و به دنبال حضور در انتخابات سال 92 هستند.

وی در مورد برنامه های این جریان و خطرات احتمالی ناشی از فعالیت آنها در انتخابات نیز گفت: من در این زمینه اطلاعات کافی ندارم ولی به عنوان یک خطر بالقوه باید به این جریان توجه کنیم.

شورای نگهبان قادر به رد صلاحیت لیدر جریان انحرافی است

این عضو جبهه پایداری درپاسخ به سوالی در باره احتمال رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی توسط شورای نگهبان نیز گفت: شورای نگهبان قادر به رد صلاحیت لیدر جریان انحرافی است و به اعتقاد من رد صلاحیت وی تبعاتی نیز به دنبال ندارد.

هدایت خواه با بیان اینکه برخی به دنبال القا این موضوع هستند که رد صلاحیت "مشایی" تبعات دارد، افزود: با توجه به مواضع شورای نگهبان به طور قطع ایشان تایید نخواهند شد.

این عضو جبهه پایداری معتقد است که برخی به دنبال تحت فشار قرار دادن نظام هستند تا از طریق حکم حکومتی و به بهانه پررنگ کردن حضور مردم در انتخابات تایید صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی را بگیرند.

پیوند پنهانی جریان فتنه و انحرافی

این عضو جبهه پایداری همچنین در پاسخ به این سوال که از میان جریان فتنه و انحرافی کدام یک را خطرناک تر می دانید؟ نیز گفت: امروز یک نوع پیوند پنهانی میان این دو جریان ایجاد شده است.

هدایت خواه با بیان اینکه شواهد و قرائنی وجود دارد که این دو جریان با یکدیگر ارتباطاتی دارند، یادآور شد: اصلاح طلبانی در داخل دولت احمدی نژاد وجود دارند که سرشاخه های این ارتباط هستند.

این عضو جبهه پایداری در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مواضع علی مطهری نماینده مجلس پرداخت و گفت: من مطهری را ساده لوح و بی بصیرت می دانم چرا که هنوز به عمق فتنه پی نبرده است.

هدایت خواه ادامه داد: مطهری پس از جریان فتنه نامه ای نوشت و گفت که احمدی نژاد از عوامل فتنه بوده است و این خیلی ساده لوحانه است که این دستهای آشکار و پنهان دشمن را ندید و گفت که حرفهای احمدی نژاد باعث فتنه شد.

وی با بیان اینکه مطهری مقداری هم روحیه کسب شهرت دارد، افزود: معروفیت کنونی وی به خاطر متفکر شهید استاد مطهری است که به اعتقاد من مواضع ایشان نقطه عکس پدرش است.

اختلافی در جبهه پایداری وجود ندارد

نماینده شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس هفتم و هشتم همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با اختلافات ایجاد شده در جبهه پایداری تهران و قم نیز گفت: ما یک جبهه بیشتر نداریم و آن هم جبهه پایداری انقلاب اسلامی است.

هدایت خواه ادامه داد: مخالفان این حرکت تلاش می کنند یکسری القائات در جامعه ایجاد کنند ولی واقعیت این است که هیچ اختلافی در جبهه پایداری وجود ندارد.