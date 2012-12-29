71 اثر متقاضی شرکت در بخش تیزر و آنونس فجر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پیرو مدیر بخش اقلام تبلیغی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر با اعلام این خبر افزود: جشنواره بین المللی فیلم فجر همزمان با سالگرد سی و چهارمین پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی مسابقه اقلام تبلیغی و اطلاع رسانی سینمای ایران را با توجه به اهمیت روز افزون تبلیغات در سینما و نقش انکارناپذیر آن در جذب طیف های مختلف مخاطبین به سوی سینما و همچنین ترغیب و تشویق هنرمندان عرصه مواد تبلیغی اقدام به برگزاری مسابقه عکس، پوستر، آنونس و تیزر سینمایی پیش بینی کرده است.

وی ادامه داد: کلیه آثاری که از تاریخ بیستم دی ماه سال 1390 تا 5 دی ماه 1391 به مرحله اکران رسیده باشند می توانستند در این دوره از جشنواره شرکت کنند.

مدیر بخش اقلام تبلیغی جشنواره فیلم فجر، اسامی شرکت کنندگان بخش تیزر و آنونس جشنواره را به این ترتیب معرفی کرد: کاظم راست گفتار، ادهم صفر زاده، پرهام وفایی، آرش معیریان، بهروز داودی، امید بهکار، حمید نجفی راد، حسین حشمت نیا، فردین صاحب الزمانی، آرش صادقی لواسانی نیا، سیاوش کردجان، نازنین مفخم، مهدی سعدی، حسن ایوبی، پویا دامادی، حامد رضی، فرشته طائر پور و نگار آذربایجانی، امیر شیبان خاقانی، میثم مولایی. بزودی هیات انتخاب و داوری بخش اقلام تبلیغی کارش را آغاز می کند.

66 اثر پوستر فیلم های سینمایی متقاضی حضور در جشنواره فجر



19 طراح با 66 اثر پوستر فیلم های سینمایی متقاضی حضور در بخش اقلام تبلیغی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر شدند.

اسامی شرکت کنندگان بخش طراحی پوستر اقلام تبلیغی این دوره جشنواره را به این ترتیب معرفی کرد: ادهم صفر زاده، عرفان بهکار، فردین صاحب الزمانی، مرتضی اتابکی، بهزاد خورشیدی، آرش صادق لواسانی نیا، محمد روح الامین، محمدرضا زحمت کش، محمدحسین هوشمندی، محمدرضا مرادی، امیر شیبان خاقانی، پیام سنماری، الهام بدیعی، تبسم تسلیم، امیرحسین شجاعی، احسان برآبادی، فرشته طائر پور، صبا سهیلی.

سازمان سینمایی کشور، مقارن با سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، سی و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را در قالب مسابقه سینمای ایران و جهان از تاریخ 12 لغایت 22 بهمن ماه 1391 به دبیری محمدرضا عباسیان برگزار می‏‌کند.