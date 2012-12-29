دخالتی در امور داخلی سوریه نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه ایلاف، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای، مشارکت برخی از اعضای این جنبش را در حمایت از ارتش سوریه در اردوگاه الیرموک دمشق تکذیب کرد.

در این بیانیه آمده است : سیاست جنبش جهاد اسلامی فلسطین از ابتدای بحران سوریه دخالت نکردن در امور داخلی این کشور بوده است.

جهاد اسلامی بیان کرد: آنچه یک روزنامه کویتی منتشر کرده است کذب محض است و جهاد اسلامی کوشیده است که به همراه دیگر گروههای فلسطینی بحران الیرموک را حل کند.

در این بیانیه آمده است: جهاد اسلامی هیچ عضو مسلحی در داخل سوریه ندارد و فقط برخی دفاتر سیاسی و رسانه ای در این کشور دارد.

شایان ذکر است که یکی از روزنامه های کویتی به نقل از یک منبع وابسته به مخالفان سوری از حضور اعضای جهاد اسلامی و اعضای جبهه مردمی شاخه فرماندهی کل علیه مخالفان سوری در اردوگاه الیرموک دمشق خبر داده بود.

از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اوضاع در فلسطین به سبب شهرک سازی اسرائیل بحرانی است و روسیه و دیگر اعضای جامعه بین المللی بارها مخالفت خود را با شهرک سازی اسرائیل اعلام کرده اند.

در این بیانیه آمده است: ادامه بحران در سوریه وضع آوارگان فلسطینی را با مشکلات بیشتر روبرو کرده است. اما موضع مسئولان فلسطینی درباره دخالت نکردن در امور داخلی دیگر کشورهای عربی ستودنی و درست است.