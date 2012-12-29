بازگشت مرد کروات به کرمان/ فاصله 7 امتیازی مس کرمان تا صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، مس کرمان طی سالهای اخیر به تغییرات گسترده در طول فصل عادت کرده است و هواداران این تیم نیز با تغییرات صورت گرفته در مس کرمان بیگانه نیستند چه برسد به اینکه این تغییرات با ذائقه فوتبال دوستان کرمانی نیز هماهنگ نیز بشود.

فصل گذشته بارها تغییرات در مس کرمان اعمال شد و مس شاهد چالش در پستهای سرمربی گری این تیم و مدیرعامل مس بود حتی اعضای هیدت مدیره نیز بارها تغییر کردند و در نهایت اما مس توانست با ترس و لرز خود را در لیگ برتر نگه دارد و سالی که استان کرمان یک سهمیه خود را در لیگ برتر از دست داد اما مس کرمان همچنان پرچمدار فوتبال کرمان در لیگ برتر ماند این درحالی است که عنوان تنها تیم استانهای شرقی در سطح اول فوتبال کشور نیز از آن مس کرمان است.

این تیم در فصل جاری نیز تا کنون دو مدیرعامل تغییر داده و تغییرات طی روزهای اخیر به کادر فنی نیز رسید و کرمان دومین سرمربی خود را نیز شناخت.

مدیریت ضد حاشیه شهبازی

ناصر شهبازی پس از آنکه در صدر مدیریت باشگاه مس کرمان قرار گرفت سعی کرد این تیم را از هر گونه حاشیه سازی دور نگه دارد این درحالی است که مس از ابتدای فصل لیگ برتر تیمی بود مملو از حاشیه بطوریکه بازیکنان تا کادر فنی مس کرمان درگیر حاشیه شده بودند.

اما به نظر می رسد شهبازی تنها چیزی را که قبول ندارد ایجاد حاشیه از سوی ارکان تیم در هر جایگاهی است.

هر چند که با ورود شهبازی برخی از مسئولان و افراد در کرمان حضور این مربی غیر بومی را در کرمان با حواشی همراه کردند اما شهبازی به خوبی با صبر انتقادات را تحمل کرد و به مرور مس کرمان را که در انتهی جدول لیگ برتر قرار گرفته بود رفته رفته به بالای جدول راهنمایی کرد بطوریکه هم اکنون مس کرمان هم اکنون در رده نهم جدول قرار گرفته است و با تیم صدر جدول تنها هفت امتیاز فاصله دارد.

در حالی در آستانه دیدار با سپاهان اصفهان که عنوان قهرمانی نیم فصل را از آن خود کرده بود یکی از مربی های این تیم در جمع خبرنگاران کادر مدیریتی تیم را تهدید کرده بود که اگر متمم قراردادشان را امضا نکنند در این مسابقه حضور نمی یابند مدیریت مس کرمان در اقدامی به جا این تهدید تعجب آمیز و منحصر به فرد کادر فنی سابق را به خوبی پاسخ گفت و مهدی محمدی مربی بومی مس کرمان سکان مربیگری مس را مقابل سپاهان به دست گرفت و با پیروزی ارزشمند مقابل تیم اصفهانی در ورزشگاه شهید باهنر کرمان یخ فوتبال کرمان را آب کرد.

محمدی که مرد روزهای سخت فوتبال کرمان لقب گرفته به خوبی از این امتحان بزرگ موفق بیرون آمد و یک بار دیگر هواداران کرمانی مرد دوست داشتی فوتبال را در کنار تیم محبوبشان دیدند.

این درحالی بود که مذاکرات کادر مدیریتی مس کرمان با بوناچیچ نیز به نتیجه رسید و این مربی کروات که قبلا در کرمان روزهای خوبی را در دنیای فوتبال طی کرده بود بار دیگر قرار داد خود را با مس کرمان ثبت کرد و عملا این تیم گام موثری در راستای پیشرفت رو به جلو برداشت.

مجموعه باشگاه مس کرمان طی سالهای اخیر بیشترین هزینه را در زمینه فوتبال انجام داده است و فوتبال جزئی از زندگی مردم دیار کرمان شده است.

مسئولان مس کرمان با درک اهمیت فوتبال در استان کرمان سعی دارند این تیم را بار دیگر به سطح اول فوتبال آسیا باز گرداند.

انگیزه بالای لوکا برای حضور در کرمان

در همین راستا مذاکرات با بوناچیچ از روز پنجشنبه به صورت فشرده آغاز شد و این مربی که آخرین تیمش دینامو زاگرب کرواسی بود بار دیگر به ایران باز گشت این درحالی است که لوکا قبل از این مربیگری فولاد و سپاهان را نیز در کارنامه خود داشته و روزهای موفقی را نیز در مس کرمان پشت سرگذاشته بود.

مدیرعامل مس کرمان در این خصوص می گوید: با توجه به سابقه‌ای که لوکا در فوتبال ایران دارد، شناخت خوبی از مردم کرمان و تیم ما داشت و با انگیزه به ایران بازگشته است تا بار دیگر خود را اثبات کند در قراردادی که با او بستیم، هر آن چه را به نفع مردم کرمان و باشگاه مس بود، لحاظ کرده‌ و او هم با روی باز از شرایط ما استقبال کرد لوکا می‌داند که در ایران چند تیم هستند که او می‌تواند خود را در آنها نشان دهد و مس کرمان هم یکی از این تیم‌هاست.

ناصر شهبازی افزود: برای من هم جالب بود که لوکا انگیزه بسیار بالایی از بازگشت داشت و اتفاقاتی که فصل گذشته در سپاهان برایش افتاد، باعث شد بخواهد خود را اثبات کند به همین خاطر به هیچ وجه به مسائل مالی فکر نمی‌کرد و خیلی زود با هم به توافق رسیدیم حضور او برای تیم‌های پایه ما هم حسن محسوب می‌شود؛ چرا که در هر تیمی که کار کرده، چند بازیکن جوان را به لیگ معرفی کرده است.

هر چه بین مس و قاسمپور بود تمام شده است

مدیرعامل مس درباره قطع همکاری با قاسمپور هم گفت: هر چه بین باشگاه مس و قاسمپور تمام شد با توجه به اتفاقاتی که رخ داد، ماندن او نه به صلاح خودش بود و نه ما. نامه مربوط به وضعیت او را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می‌فرستیم تا آنها در‌این‌باره تصمیم‌گیری کنند.

اما لوکا نیز از ورود مجددش به فوتبال کرمان خوشحال است و به نظر می رسد برنامه های قابل قبولی برای پیشرفت این تیم دارد.

کرمان را دوست دارم/ خاطرات خوبم را در فوتبال ایران تکرار می کنم

سرمربی جدید تیم فوتبال مس کرمان گفت: برای کار در ایران انگیزه زیادی دارم و به همین دلیل از پیشنهاد مس استقبال کردم.

لوکا بوناچیچ که در تمرین تیم مس کرمان حاضر شد ، بعد از اولین تمرین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: من پیش از این در کرمان کار کرده بودم و محیط این شهر را دوست دارم و اینجا استعدادهای خوبی وجود دارد می‌خواهم آنها را شناسایی کنم. روزهای خوشی با مس کرمان داشتم. می‌خواهم خاطرات خوب گذشته را با مس تکرار کنم.

وی در مورد وضعیت تیم مس گفت: وضعیت مس در جدول خوب است و آمده‌ام تا این شرایط را بهتر کنم. باید در روزهای آینده شناخت بیشتری از تیم پیدا کنم و نقاط ضعف و قوتش را بهتر بشناسم. من انگیزه زیادی برای کار در ایران دارم و به همین دلیل هم پیشنهاد مس را با رویی گشاده پذیرفتم.

مرد دوست داشتنی فوتبال کرمان در مس

اما خبر دل چسب برای فوتبال کرمان بازگشت مجدد مهدی محمدی به تیم مس کرمان است، وی که از مربیان با تجربه و با دانش فوتبال کرمان است و بارها در زمانهای سخت به داد مس رسیده این بار هم با روی خوش پیشنهاد مس کرمان را قبول کرد و در حالی که در زمان مدیریت مدیرعاملان بومی کرمان کنار گذاشته شده بود اما امروز میدان را برای حضور در مس کرمان باز دید.

آنچه که مسلم است مدیریت مس کرمان این روزها منتقی ترین روزهای خود را می گذراند و از هم اکنون می توان امیدوار بود که مس کرمان بار دیگر به تیمی مدعی در سطح فوتبال ایران و آسیا تبدیل می شود.