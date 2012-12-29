به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد ظهر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان اظهار داشت: وقوع سیل در شهرستان دشتستان امتحانی برای مسئولان بود و آمادگی ایشان برای مقابله با حوادث احتمالی آتی از نتایج عقلانی است که این آزمون باید به دنبال داشته باشد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از تمامی مسئولان شهرستان دشتستان که در جریان سیل با زحمات شبانه‌روزی خود برای رفع نیازهای مردم و مقابله با حوادث وارد صحنه شدند و همچنین نیروهای بسیج و سپاه که زحمات زیادی متحمل شدند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

موسوی‌نژاد بیان داشت: نقدهایی که در گفته‌ها و نطق‌های خویش در ارتباط با سیل دشتستان بیان کرده‌ام، همه مطالبات و خواسته‌های مردمی است و خود را موظف می‌دانم که با تمام توان و پتانسیل برای احقاق حقوق مردم این دیار کوشا باشم.

وی اضافه کرد: استان بوشهر استانی محروم است و ظلم در حق مردم است که این استان را استانی توسعه یافته معرفی کنیم و بر توسعه یافتگی استان تاکید کنیم.

این مسئول اذعان داشت: از نظر توسعه یافتگی عقب هستیم و امکانات امدادرسانی مناسب برای مقابله با حوادث و بحران‌های احتمالی در استان را نداریم.

وضعیت فعلی استان بوشهر ظلم به مردم است

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید تلاش کنیم وضعیت امکانات استان رشد و توسعه چشمگیری یابد، چون وضعیت فعلی که در استان شاهد آن هستیم، ظلم به مردم است.

موسوی‌نژاد متذکر شد: آنچه در گفته‌ها و نطق‌های خویش طرح کرده‌ام کمبودها و کاستی‌های استان و شهرستان بود و نه کم‌کاری مسئولان و همه باید این نواقص و کاستی‌ها را طرح کنیم و گامی در راستای رفع محرومیت‌ها و کمبود‌های استان برداریم.

وی ادامه داد: وقتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی عهده‌دار پست و مقامی می‌شویم در مقابل مردم مسئول هستیم و باید حقایق را برای رفع مشکلات ایشان مطرح کنیم، نه اینکه مطالبی را برای خرسندی و رضایت افراد خاص طرح کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: شهرستان دشتستان هنوز از برخی امکانات اولیه محروم است و باید امکانات شهرستان و استان را به میزانی تقویت کنیم که توان و یارای مقابله با حوادث سنگین‌تر از سیل امسال دشتستان را داشته باشیم.

موسوی‌نژاد گفت: مدیران و مسئولان استانی باید کمبودها و کاستی‌های استان را مطرح کنند تا مسئولان ملی عزم خود را برای رفع این مشکلات جزم کنند.

وی تبعیض و بی‌عدالتی را اساسی‌ترین عوامل عقب‌ماندگی شهرستان دشتستان دانست و تصریح کرد: تبعیض و بی‌دعدالتی عامل اصلی عقب‌ماندگی شهرستان دشتستان است و باید آنها را فریاد بزنیم و با نهیب خود مسئولان را از بی‌عدالتی‌هایی که منجر به عقب‌ماندگی دشتستان شده، آگاه سازیم.

ضرورت انعکاس واقعیات در ارائه گزارش به مسئولان ارشد کشور

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: هیچ کس عاری از اشکال و انتقاد نیست و لازمه توسعه و پیشرفت میهن اسلامی بیان نواقص، کاستی‌ها و انتقادات است و به‌منظور تحقق این امر مسئولان باید آستانه تحمل و سعه صدر خود را بالا ببرند.

موسوی‌نژاد تاکید کرد: مسئولان سطوح بالا وظیفه خدمتگذاری بی‌منت به مردم را دارند و تمامی مسئولان استان باید دست به دست هم دهند و فریادهای مردم را به گوش مسئولان برسانند و آنها را رفع کنند؛ اگر دست روی دست بگذاریم و بنشینیم یعنی عقب‌ماندگی استان را تضمین کرده‌ایم.

وی گفت: باید در گزارشات خود به مسئولان رده بالای کشوری واقعیات و وضع موجود را منعکس کنیم به جای اینکه تلاش کنیم وضعیت را مطلوب جلوه دهیم؛ مطمئن باشید عامل توسعه‌یافتگی استان‌های همجوار نسبت به استان بوشهر روحیه مطالبه‌گری مسئولان این استان‌ها است.

موسوی‌نژاد عنوان کرد: تبعیض و بی‌عدالتی بین مردم مختلف به هیچ وجه قابل قبول نیست، اگر امکانات و منابع نداریم نباید به هیچ جایی امکانات دهیم و اگر امکانات و منابعی در اختیار داریم، متعلق به تمامی آحاد جامعه است و باید با عدالت بین همه توزیع شود.

وی متذکر شد: سوال من از مسئولان این است که چرا به یکی از نقاط کشور که چندین روز پس از وقوع سیل دشتستان شاهد وقوع زلزله در آن بودیم بلافاصله منابع مالی و امکانات اختصاص داده‌اید ولی با گذشت مدت‌ها از سیل دشتستان هنوز خبری از ارائه امکانات در شهرستان دشتستان نیست.

انتقاد از عملکرد ضعیف صدا و سیمای بوشهر/ هنگام سیل دشتستان صدا و سیما خواب بود

عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در جریان سیل دشتستان، عنوان کرد: عملکرد صدا و سیما در جریان سیل دشتستان نارضایتی عمومی مردم استان بوشهر و دشتستان را به دنبال داشت و هیچ رضایتی در این زمینه میان مردم وجود ندارد.

موسوی‌نژاد تاکید کرد: صدا و سیما موظف است اخبار و اتفاقات کشور را برای آگاهی عمومی از این حوادث برجسته‌سازی کند، ولی در جریان وقوع سیل در شهرستان دشتستان شاهد هیچگونه انعکاس این واقعه در رسانه ملی نبودیم، گویی مسئولان صدا و سیما به خواب رفته بودند.

وی گفت: صدا و سیما متعلق به تمامی آحاد جامعه ایران اسلامی است و از بیت‌المال پول در حلقوم آقایون می‌ریزند و به همین جهت موظف هستند به تمامی مردم توجه کنند و سعی در بیان اخبار، مشکلات و واقعیات زندگی مردم در سراسر کشور داشته باشند.

موسوی‌نژاد یادآور شد: در جریان سیل دشتستان اعضای کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی، برخی از معاونین وزرا و مسئولان به این شهرستان آمدند ولی در رسانه ملی شاهد انعکاس این اخبار نبودیم، در صورتی که در برخی استان‌ها که مدیران صدا و سیما اهل آن هستند، کوچکترین وقایع و حوادث به نحو احسن از طریق رسانه ملی منعکس می‌شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعتراض و گلایه‌های مکرر بنده در جریان سیل دشتستان متوجه کسانی است که منابع و امکانات در اختیار داشته و کم‌کاری کرده‌اند نه مسئولان شهرستانی که با کمبود امکانات و منابع در تمامی زمینه‌ها مواجه هستند.