  1. جامعه
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد :

احداث نخستین پایانه ویژه معلولان به زودی/ ورود 50 اتوبوس مناسب سازی شده

احداث نخستین پایانه ویژه معلولان به زودی/ ورود 50 اتوبوس مناسب سازی شده

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با بیان این که به زودی و برای نخستین بار در کشور سامانه حمل و نقل عمومی ویژه معلولین و جانبازان راه‌اندازی می‌شود گفت: بیش از 50 دستگاه اتوبوس ویژه معلولان در فاز نخست برای خدمات رسانی به معلولان خریداری شده اند.

پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که پایانه حمل و نقل و عمومی ویژه معلولین و جانبازان در زمینی به مساحت 1 هکتار در محدوده میدان آزادی احداث شده و اولین ناوگان نقلیه عمومی ویژه معلولین در این پایانه مستقر شده‌اندگفت : شهرداری به تنهایی در فاز نخست 50 دستگاه اتوبوس مخصوص جا به جایی معلولین و جانبازان خریداری کرده است که به مرور بر تعداد ناوگان افزوده می شود .

وی افزود‌: در این پایانه سوله‌های تعمیراتی‌، محل استقرار رانندگان‌، سالن اجتماعات‌، محل اسکان معلولان و جانبازان‌، مرکز تلفن مرکزی و... احداث شده است تا معلولان و جانبازان به راحتی بتوانند از خدمات و ناوگان مناسب‌سازی شده برایشان استفاده کنند.

سنندجی تصریح کرد‌: شماره تلفن‌هایی اعلام خواهد شد که جانبازان و معلولان می‌توانند در هر ساعت شبانه روز که بخواهند با این مرکز تماس بگیرند و سرویس لازم برای تمام نقاط شهر تهران و حتی خارج شهر را دریافت کنند .

وی با بیان این که مدیریت شهری تهران تاکید برآن دارد که معلولان و جانبازان از شهروندان این شهر هستند و باید از حقوق مساوی با بقیه افراد برخوردار باشند‌، گفت : این پایانه به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد .
 

کد مطلب 1778802

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