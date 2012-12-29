احداث نخستین پایانه ویژه معلولان به زودی/ ورود 50 اتوبوس مناسب سازی شده

پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که پایانه حمل و نقل و عمومی ویژه معلولین و جانبازان در زمینی به مساحت 1 هکتار در محدوده میدان آزادی احداث شده و اولین ناوگان نقلیه عمومی ویژه معلولین در این پایانه مستقر شده‌اندگفت : شهرداری به تنهایی در فاز نخست 50 دستگاه اتوبوس مخصوص جا به جایی معلولین و جانبازان خریداری کرده است که به مرور بر تعداد ناوگان افزوده می شود .

وی افزود‌: در این پایانه سوله‌های تعمیراتی‌، محل استقرار رانندگان‌، سالن اجتماعات‌، محل اسکان معلولان و جانبازان‌، مرکز تلفن مرکزی و... احداث شده است تا معلولان و جانبازان به راحتی بتوانند از خدمات و ناوگان مناسب‌سازی شده برایشان استفاده کنند.

سنندجی تصریح کرد‌: شماره تلفن‌هایی اعلام خواهد شد که جانبازان و معلولان می‌توانند در هر ساعت شبانه روز که بخواهند با این مرکز تماس بگیرند و سرویس لازم برای تمام نقاط شهر تهران و حتی خارج شهر را دریافت کنند .

وی با بیان این که مدیریت شهری تهران تاکید برآن دارد که معلولان و جانبازان از شهروندان این شهر هستند و باید از حقوق مساوی با بقیه افراد برخوردار باشند‌، گفت : این پایانه به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد .

