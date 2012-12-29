نخستین فیلم سه بعدی سینمای ایران روی پرده رفت

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته نسخه اولین فیلم سه بعدی سینمای ایران روی سرور تالار ایوان شمس قرار گرفت و با موفقیت به نمایش در آمد و مورد استقبال تکنسین‌ها نیز قرار گرفت.

"آقای الف" طی روزهای آینده برای هیات انتخاب سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر نیز به نمایش درمی‌آید. در این برنامه عطشانی، سعید شرفی‌کیا تهیه کننده، بابک محقق مجری و طراح سه بعدی و تنی چند از تکنسین‌های پخش سه بعدی سینماهای ایران حضور داشتند.

در این فیلم پوریا پورسرخ، لیلا اوتادی با معرفی شاهین نجومی، نیما شاهرخ شاهی، مهران رجبی، مهدی فقیه، خشایار راد و با حضور مهدی مقدم به ایفای نقش می پردازند.