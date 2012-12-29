آتشنشانان همدانی 1600 عملیات انجام دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان گفت: یک هزارو 598 مورد عملیات در 9ماهه نخست امسال توسط آتش نشانان همدان انجام شد.

رضا عسگری اظهار داشت: از این تعداد عملیات‌ یک هزارو 41 مورد مربوط به اطفای حریق و 557 مورد مربوط به امداد ونجات بوده است.

وی هزینه‌های مواد مصرفی برای سازمان در 9 ماهه را 868 میلیون و 659 هزار ریال عنوان کرد و افزود: تعداد کل پایان کارها و پروانه ساختمانی صادر شده توسط سازمان نیز به ترتیب 919 و هزارو 563 مورد بوده است.

وی با بیان اینکه در این مدت 557 مورد عملیات امداد و نجات انجام شده است، عنوان کرد: تعداد حادثه در اثر تصادف 80 مورد، مهار حیوانات 110 مورد، نجات حیوانات 64 مورد، گیر کردن انگشتری یا واشر در انگشت 77 مورد و آبگرفتگی نیز چهار مورد بوده است.

وی اضافه کرد: محبوس شدن درمنزل یا اتاق 77 مورد، نقص آسانسور 55 مورد، ترکیدگی لوله و نشت آبهشت و نشت گاز نیز 10 مورد بوده است.

عسکری با بیان اینکه در این 9 ماه در عملیات اطفای حریق دو نفر فوت و تعداد 63 نفر مصدوم و مجروح شده‌اند افزود: در بحث امداد و نجات نیز تعداد 23 نفر فوتی و 117 نفر مجروح گزارش شده است.

اختصاص 15 میلیارد ریال به بهسازی سامانه گرمایشی مدارس همدان

فرماندار همدان گفت: 15 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی و نوسازی سامانه گرمایشی مدارس استان تامین شده که تاکنون 80 درصد آن تخصیص داده شده است.

حسن قهرمانی مطلق با بیان اینکه سامانه گرمایشی مدارس استان همدان استاندارد است، گفت: بخاری های نفتی که در برخی از مدارس به دلیل نبود گاز استفاده می شود بخاری های کاربراتوری استاندارد است.

وی گفت : بازدید از مدارس استان به صورت مداوم در حال انجام است و هم اکنون در هیچ یک از مدارس استان همدان بخاری نفتی چکه ای وجود ندارد و در صورت نیاز به تعویض این روش، اداره کل نوسازی مدارس آمادگی تعویض سامانه گرمایشی مدارس را در کوتاه ترین زمان دارد.

وی استفاده از بخاری نفتی چکه ای و قابل حمل در مدارس را ممنوع دانست و اظهار داشت: تمام مدارس شهرستان همدان به سامانه اطفا حریق مجهز هستند و مربیان،معلمان و مدیران مدارس آموزش های لازم در خصوص مقابله با حوادث را دیده اند.

قهرمانی مطلق افزود: امسال 92کلاس در شهرستان همدان با اعتبار 167میلیون تومان به سیستم گرمایشی مجهز شده است.

یک هزار و 668 طرح پاکسازی در حوزه مبارزه با مواد مخدر همدان اجرا شد

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در 9 ماهه سال جاری یک هزار و 668 طرح در قالب پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر، کنترل محورهای مواصلاتی و ارتقا امنیت اجتماعی در حوزه مقابله با مواد مخدر اجرا شده است.

معصوم بیگی افزود: نیروی انتظامی به طور مستمر با پدیده خانمانسوز مواد مخدر که یکی از اولویت های ماموریتی نیروی انتظامی است مقابله خواهد کرد و نگاه به این ماموریت نگاه جهادی است.

وی اضافه کرد: به منظور افزایش آگاهی مردم برای مقابله با پدیده شوم مواد مخدر در 9 ماهه سال جاری بیش از 30 هزار نفر از اقشار مختلف مردم آموزش دیدند و سعی شده در این آموزش ها، آسیب های ناشی از این بلای خانمانسوز به مردم گفته شود.

وی اظهارداشت: برای مقابله با این پدیده شوم، بسیج همگانی و حداکثری در همه بخش ها و فرآیندهای مقابله از جمله آگاه سازی،‌ درمان، پیشگیری و مراقبت های پس از درمان، برای بازگشت معتادان به جامعه لازم و ضروری است.

وی افزود: در 9 ماهه سال جاری 60 باند تهیه و توزیع مواد مخدر توسط نیروی انتظامی متلاشی و منهدم شده و بالغ بر 9 هزار کیلو گرم انواع مواد مخدر در این مدت کشف شده که نسبت به مدت مشابه 60 درصد افزایش دارد.

50 درصد از پست های قضایی همدان خالی است

رئیس کل دادگستری همدان گفت: حدود نیمی از پست های مصوب چارت تشکیلاتی دستگاه قضایی این استان خالی است.

محمد رضا مترقب در جمع قضات شهرستان بهار اظهار داشت: با اتکا به عنصر معنویت می توان کمبودها را تحمل کرده و با وجود کاستی در راستای خدمت به جامعه اسلامی تلاش کرد.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین دغدغه قضات بابد اجرای عدالت باشد بیان کرد: اقتدار دستگاه قضایی از طریق برخورد قاطع و قانونی با مجرمان و صدور احکام متناسب و قوی حاصل می شود.

رئیس کل دادگستری همدان در خصوص سخنان رئیس قوه قضاییه در زمینه برخورد با اراذل و اوباش تاکید کرد: قضات دادسرا و محاکم با هدایت و تقویت ضابطان، با قاطعیت و بدون اغماض با اخلالگران در نظم، آرامش و امنیت جامعه برخورد کنند.

مترقب گفت: جرائمی نظیر توزیع مواد مخدر، قاچاق کالا و مشروبات الکلی و قاچاق تجهیزات دریافت ماهواره با هدف سیاسی و امنیتی و به منظور ضربه زدن به اعتقادات جامعه اسلامی صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: قضات و ضابطان باید در مقابله با این گونه جرائم حساسیت خاصی داشته باشند و با تعیین مجازات های بازدارنده ارتکاب اینگونه جرائم را به حداقل برسانند.

زباله‌های تولیدی مطب‌ها و آزمایشگاه‌های بخش خصوصی شهرستان بهار متولی ندارد

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهار گفت: زباله‌های عفونی بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان بهار به صورت مستمر جمع‌آوری و انتقال داده می‌شود اما با توجه به گزارش‌های مرکز بهداشت شهرستان و واحد نظارت بر درمان شبکه به عنوان دستگاه ناظر متأسفانه زباله‌های تولیدی مطب‌ها و آزمایشگاه‌های بخش خصوصی مدتی است که متولی ندارد.

آرش مفرح ذات عنوان کرد: با توجه به اینکه طبق قانون، تولید‌کننده مسئول مدیریت پسماندهای عفونی تولیدی است، مطب‌ها و آزمایشگاه‌های موجود در شهرستان باید نسبت به تعیین تکلیف و عقد قرارداد با بخش خصوصی اقدام کنند و پزشکان در این زمینه همکاری‌های لازم را به عمل آورند تا سلامت افراد جامعه به خطر نیفتد.

معاون فرماندار بهار نیز در این جلسه گفت: بر اساس قانون مدیریت پسماندها، بی خطر‌سازی، جمع‌آوری بهداشتی و پرداخت هزینه‌های جمع‌آوری دفع و دفن بهداشتی زباله‌های عفونی مراکز درمانی دولتی و خصوصی بر عهده خود مراکز تولید‌کننده است.