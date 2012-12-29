  1. دانشگاه و فناوری
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۰۱

از سوی اتحادیه اروپا/

کیتهای تشخیصی عفونی انستیتوپاستور گواهی استاندارد کسب کرد

کیتهای تشخیصی عفونی انستیتوپاستور گواهی استاندارد کسب کرد

انستیتو پاستور ایران گواهینامه اتحادیه اروپا برای کیت های تشخیصی عفونی با خطر بالا را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان کیت‌های تشخیصی تولید انستیتو پاستور ایران که در هفته دولت توسط رئیس جمهوری رونمایی شد، کیت های عفونی با خطر بالا، موفق به کسب استاندارد اتحادیه اروپا (CE) شدند.

با توجه به اهمیت بیماریهای عفونی با خطر بالا شامل تشخیص عفونت با ویروس هپاتیت C، هپاتیت B ، ویروس لنفوتروپیک لنفوسیتهای T انسانی و باکتری ترپونما پالیدوم (TP) برای غربالگری خون و فرآورده های خونی به گواهینامه نشاندار اروپا، واحد زیست فناوری تشخیصی مجتمع تحقیقاتی تولیدی انستیتو پاستورایران پس از اخذ گواهینامه های استاندارد ISO 13485 براساس راهنما 98/79/EC اتحادیه اروپا موفق به کسب استاندارد اتحادیه اروپا شد.
 
با تولید کیت‌های تشخیصی عفونی با خطر بالا براساس الزامات اتحادیه اروپا برای اولین بار انستیتو پاستور ایران به عنوان تولید کننده کیتهای فوق براساس استانداردهای بین المللی ضمن تامین بازار کشور از جمله سازمان انتقال خون ایران به عنوان تنها یکی از مشتریان کیت‌های تشخیصی و قطع وارادت، ظرفیت صادرات نیز دارد.
کد مطلب 1778808

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه