کیتهای تشخیصی عفونی انستیتوپاستور گواهی استاندارد کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان کیت‌های تشخیصی تولید انستیتو پاستور ایران که در هفته دولت توسط رئیس جمهوری رونمایی شد، کیت های عفونی با خطر بالا، موفق به کسب استاندارد اتحادیه اروپا (CE) شدند.

با توجه به اهمیت بیماریهای عفونی با خطر بالا شامل تشخیص عفونت با ویروس هپاتیت C، هپاتیت B ، ویروس لنفوتروپیک لنفوسیتهای T انسانی و باکتری ترپونما پالیدوم (TP) برای غربالگری خون و فرآورده های خونی به گواهینامه نشاندار اروپا، واحد زیست فناوری تشخیصی مجتمع تحقیقاتی تولیدی انستیتو پاستورایران پس از اخذ گواهینامه های استاندارد ISO 13485 براساس راهنما 98/79/EC اتحادیه اروپا موفق به کسب استاندارد اتحادیه اروپا شد.

با تولید کیت‌های تشخیصی عفونی با خطر بالا براساس الزامات اتحادیه اروپا برای اولین بار انستیتو پاستور ایران به عنوان تولید کننده کیتهای فوق براساس استانداردهای بین المللی ضمن تامین بازار کشور از جمله سازمان انتقال خون ایران به عنوان تنها یکی از مشتریان کیت‌های تشخیصی و قطع وارادت، ظرفیت صادرات نیز دارد.